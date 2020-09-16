النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس جامعة أم القرى يشكر خادم الحرمين وولي عهده على دعمهما التعليم

هنأ زملاءه بالجامعة والجامعات المنتشرة في أرجاء الوطن بهذا القرار المبارك

رفع رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على اهتمامهما ودعمهما البالغَين بالتعليم، بشقَّيْه العام والجامعي.

وعدّ الدكتور عبدالله بن عمر قرار مجلس الوزراء الموقـر، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، تعديل المادة المتعلقة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا من الأكاديميين "أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية"، واستثناء الحالات التي شملها القرار، واعتماد مجلس الوزراء الموقـر التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، دليلاً على حرص القيادة الرشيدة واهتمامها -وفقها الله- بالتعليم، بشقَّيْه العام والجامعي، ودعمًا وتحفيزًا للأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعاملين في سلك التعليم العام.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات الدكتور محمد السديري، على دعمهما ومتابعتهما ومؤازرتهما الدائمة للتعليم الجامعي، وتحفيز منسوبيه بما يعود عليهم بالنفع والخير، ويمكّنهم من أداء أدوارهم العلمية والتعليمية والبحثية بما يخدم وطنهم ومجتمعهم.

وهنـأ زملاءه أعضاء هيئة التدريس وعضواتها بجامعة أم القرى، والجامعات السعودية المنتشرة في أرجاء الوطن، بهذا القرار المبارك، الذي سيعطي دافعًا لتجويد مسيرة التعليم ومخرجاته، وينعكس إيجابًا على عطاءاتهم على المدى البعيد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس جامعة أم القرى يشكر خادم الحرمين وولي عهده على دعمهما التعليم
سبق

رفع رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على اهتمامهما ودعمهما البالغَين بالتعليم، بشقَّيْه العام والجامعي.

وعدّ الدكتور عبدالله بن عمر قرار مجلس الوزراء الموقـر، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، تعديل المادة المتعلقة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا من الأكاديميين "أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية"، واستثناء الحالات التي شملها القرار، واعتماد مجلس الوزراء الموقـر التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، دليلاً على حرص القيادة الرشيدة واهتمامها -وفقها الله- بالتعليم، بشقَّيْه العام والجامعي، ودعمًا وتحفيزًا للأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعاملين في سلك التعليم العام.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات الدكتور محمد السديري، على دعمهما ومتابعتهما ومؤازرتهما الدائمة للتعليم الجامعي، وتحفيز منسوبيه بما يعود عليهم بالنفع والخير، ويمكّنهم من أداء أدوارهم العلمية والتعليمية والبحثية بما يخدم وطنهم ومجتمعهم.

وهنـأ زملاءه أعضاء هيئة التدريس وعضواتها بجامعة أم القرى، والجامعات السعودية المنتشرة في أرجاء الوطن، بهذا القرار المبارك، الذي سيعطي دافعًا لتجويد مسيرة التعليم ومخرجاته، وينعكس إيجابًا على عطاءاتهم على المدى البعيد.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
11:49 PM

رئيس جامعة أم القرى يشكر خادم الحرمين وولي عهده على دعمهما التعليم

هنأ زملاءه بالجامعة والجامعات المنتشرة في أرجاء الوطن بهذا القرار المبارك

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
115

رفع رئيس جامعة أم القرى، الدكتور عبدالله بن عمر بافيل، شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام سمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على اهتمامهما ودعمهما البالغَين بالتعليم، بشقَّيْه العام والجامعي.

وعدّ الدكتور عبدالله بن عمر قرار مجلس الوزراء الموقـر، الذي عقد عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-، تعديل المادة المتعلقة بصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته 20 عامًا من الأكاديميين "أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية"، واستثناء الحالات التي شملها القرار، واعتماد مجلس الوزراء الموقـر التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، دليلاً على حرص القيادة الرشيدة واهتمامها -وفقها الله- بالتعليم، بشقَّيْه العام والجامعي، ودعمًا وتحفيزًا للأكاديميين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعاملين في سلك التعليم العام.

وأعرب عن شكره وتقديره لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات الدكتور محمد السديري، على دعمهما ومتابعتهما ومؤازرتهما الدائمة للتعليم الجامعي، وتحفيز منسوبيه بما يعود عليهم بالنفع والخير، ويمكّنهم من أداء أدوارهم العلمية والتعليمية والبحثية بما يخدم وطنهم ومجتمعهم.

وهنـأ زملاءه أعضاء هيئة التدريس وعضواتها بجامعة أم القرى، والجامعات السعودية المنتشرة في أرجاء الوطن، بهذا القرار المبارك، الذي سيعطي دافعًا لتجويد مسيرة التعليم ومخرجاته، وينعكس إيجابًا على عطاءاتهم على المدى البعيد.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,074
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,969
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,744
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,611

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

السياحة في جازان.. وجهات سياحية لا تُنسى

ماجد الجوهري
شكسبير رسام الكلمات

شكسبير رسام الكلمات

غسان محمد عسيلان
نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة