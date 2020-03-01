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في برقية تلقّاها "آل الشيخ".. مفتي موريتانيا: "تعليق العمرة الاحترازي" لصالح الأمة

قال خلالها: مطلب شرعي قد اقتضاه وجوب حفظ النفس الذي هو من الضروريات الست

قال مفتي عام موريتانيا أحمد المرابط الشنقيطي: إن قرار التعليق المؤقت لتأشيرة دخول المملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي أو للسياحة، إضافة إلى وقف مؤقت لتنقل السعوديين والخليجيين ببطاقات الهوية؛ احترازًا من فيروس كورونا؛ هو مطلب شرعي قد اقتضاه وجوب حفظ النفس الذي هو من الضروريات الست.

جاء ذلك في برقية تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكد فيها "الشنقيطي" تأييده لهذا القرار؛ مبينًا أنه قرار احترازي وهو مطلب شرعي يصب في مصلحة الأمة الإسلامية.

مفتي عام موريتانيا أحمد المرابط الشنقيطي تعليق العمرة الاحترازي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في برقية تلقّاها "آل الشيخ".. مفتي موريتانيا: "تعليق العمرة الاحترازي" لصالح الأمة
سبق

قال مفتي عام موريتانيا أحمد المرابط الشنقيطي: إن قرار التعليق المؤقت لتأشيرة دخول المملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي أو للسياحة، إضافة إلى وقف مؤقت لتنقل السعوديين والخليجيين ببطاقات الهوية؛ احترازًا من فيروس كورونا؛ هو مطلب شرعي قد اقتضاه وجوب حفظ النفس الذي هو من الضروريات الست.

جاء ذلك في برقية تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكد فيها "الشنقيطي" تأييده لهذا القرار؛ مبينًا أنه قرار احترازي وهو مطلب شرعي يصب في مصلحة الأمة الإسلامية.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:24 PM

في برقية تلقّاها "آل الشيخ".. مفتي موريتانيا: "تعليق العمرة الاحترازي" لصالح الأمة

قال خلالها: مطلب شرعي قد اقتضاه وجوب حفظ النفس الذي هو من الضروريات الست

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,197

قال مفتي عام موريتانيا أحمد المرابط الشنقيطي: إن قرار التعليق المؤقت لتأشيرة دخول المملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي أو للسياحة، إضافة إلى وقف مؤقت لتنقل السعوديين والخليجيين ببطاقات الهوية؛ احترازًا من فيروس كورونا؛ هو مطلب شرعي قد اقتضاه وجوب حفظ النفس الذي هو من الضروريات الست.

جاء ذلك في برقية تلقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أكد فيها "الشنقيطي" تأييده لهذا القرار؛ مبينًا أنه قرار احترازي وهو مطلب شرعي يصب في مصلحة الأمة الإسلامية.

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