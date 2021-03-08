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السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة"

قالت: تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام

عبرت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم عن إدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة: تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام.

وتابعت: تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وإن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت.

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السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة"
سبق

عبرت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم عن إدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة: تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام.

وتابعت: تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وإن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
02:26 PM

السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة"

قالت: تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبرت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم عن إدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة: تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام.

وتابعت: تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وإن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت.

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