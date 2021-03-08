وقالت السفارة: تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام. وتابعت: تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وإن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت.

عبرت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم عن إدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-03-08 عبرت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم عن إدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية. وقالت السفارة: تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام.



وتابعت: تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وإن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442 02:26 PM

السفارة الأمريكية تدين الهجمات الحوثية على المدنيين بالمملكة: "اعتداءات شنيعة" قالت: تُظهر عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام





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عبرت السفارة الأمريكية في الرياض اليوم عن إدانتها للهجمات الحوثية الأخيرة على المملكة العربية السعودية.

وقالت السفارة: تُظهر اعتداءات الحوثيين الشنيعة على المدنيين والبنية التحتية الحيوية عدم احترامهم للحياة البشرية وعدم اهتمامهم بالسعي لتحقيق السلام.



وتابعت: تقف الولايات المتحدة إلى جانب المملكة العربية السعودية وشعبها، وإن التزامنا بالدفاع عن المملكة وأمنها أمر ثابت.