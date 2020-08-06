أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، برئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

"بن فرحان" يستعرض مستجدات القضايا مع رئيس الوزراء السوداني وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-06 أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، برئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.



وتم خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441 05:04 PM

"بن فرحان" يستعرض مستجدات القضايا مع رئيس الوزراء السوداني بحث هاتفيًا العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها





A A A





2 مشاركة

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، برئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.



وتم خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.