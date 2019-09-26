اطلع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على إنجازات فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وما حققته الأندية الرياضية والرياضيون خلال الفترة الماضية. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الفرع موفق السنيد الذي قدم للأمير أحمد تقريرًا عن إنجازات الأندية الرياضية في المنطقة للأعوام الأربعة الماضية. ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما تحظى به الرياضة والرياضيون من دعم قيادة هذه البلاد ليصبح اسم المملكة حاضراً في المحافل الدولية ويحقق أبناء الوطن مستويات مشرفة في الألعاب المختلفة، بالإضافة لنشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن المنطقة الشرقية تحظى بالكثير من الإمكانيات الكبيرة التي تؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية, حاثاً فرع وزارة الرياضة بالمنطقة على استضافة البطولات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في المنطقة. فيما ثمن السنيد دعم نائب أمير المنطقة الشرقية للرياضة والرياضيين في المنطقة.

نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على إنجازات مكتب وزارة الرياضة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-26 اطلع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على إنجازات فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وما حققته الأندية الرياضية والرياضيون خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الفرع موفق السنيد الذي قدم للأمير أحمد تقريرًا عن إنجازات الأندية الرياضية في المنطقة للأعوام الأربعة الماضية.

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما تحظى به الرياضة والرياضيون من دعم قيادة هذه البلاد ليصبح اسم المملكة حاضراً في المحافل الدولية ويحقق أبناء الوطن مستويات مشرفة في الألعاب المختلفة، بالإضافة لنشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن المنطقة الشرقية تحظى بالكثير من الإمكانيات الكبيرة التي تؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية, حاثاً فرع وزارة الرياضة بالمنطقة على استضافة البطولات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في المنطقة.

فيما ثمن السنيد دعم نائب أمير المنطقة الشرقية للرياضة والرياضيين في المنطقة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443 03:03 PM

نائب أمير المنطقة الشرقية يطلع على إنجازات مكتب وزارة الرياضة نوّه بما تحظى به الرياضة والرياضيين من دعم قيادة البلاد





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اطلع الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية على إنجازات فرع وزارة الرياضة بالمنطقة وما حققته الأندية الرياضية والرياضيون خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الفرع موفق السنيد الذي قدم للأمير أحمد تقريرًا عن إنجازات الأندية الرياضية في المنطقة للأعوام الأربعة الماضية.

ونوه نائب أمير المنطقة الشرقية بما تحظى به الرياضة والرياضيون من دعم قيادة هذه البلاد ليصبح اسم المملكة حاضراً في المحافل الدولية ويحقق أبناء الوطن مستويات مشرفة في الألعاب المختلفة، بالإضافة لنشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م، مؤكداً أن المنطقة الشرقية تحظى بالكثير من الإمكانيات الكبيرة التي تؤهلها لاستضافة البطولات المحلية والدولية, حاثاً فرع وزارة الرياضة بالمنطقة على استضافة البطولات والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في المنطقة.

فيما ثمن السنيد دعم نائب أمير المنطقة الشرقية للرياضة والرياضيين في المنطقة.