في نهائي كوبا - أمريكا: البرازيل تبحث عن اللقب التاسع.. وبيرو للتتويج الثالث

رويترز: نالت البرازيل لقب كأس كوبا - أمريكا لكرة القدم في كل مرة استضافت فيها البطولة، وستحاول الحفاظ على سِجلها المثالي بحصد أول لقب كبير منذ 2007 عندما تواجه بيرو في النهائي اليوم الأحد.

وأي نتيجة سوى فوز البرازيل بملعب ماراكانا ستحوِّل الأمر إلى فشل للذكرى، وربما يكلف المدرب تيتي وظيفته بغض النظر عن التطور المستمر تحت قيادته.

ورغم غياب نيمار بسبب الإصابة قبل انطلاق البطولة ظهرت البرازيل بوصفها أكثر المنتخبات قوة واكتمالاً؛ إذ أحرزت عشرة أهداف، ولم تهتز شباكها في 5 مباريات.

وجعلت تشيلي حاملة اللقب طريق البرازيل إلى المجد أسهل بعدما ودَّعت البطولة أمام بيرو التي خسرت 0 - 5 أمام فريق البلد المستضيف في دور المجموعات.

وستكون البرازيل المرشحة للفوز على بيرو، لكن لا توجد أي حاجة لتذكير جماهيرها بما حدث في نهائي كأس العالم 1950 بملعب ماراكانا عندما كانت واثقة بحصد اللقب قبل أن تخسر أمام أوروجواي.

وحصدت البرازيل اللقب في ثماني مناسبات، من بينها 4 مرات عندما استضافت البطولة.