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"الصحة" تعلن تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بـ"كورونا" وتعافي 50 حالة

أمير الرياض: نشعر بالفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة في ظل الجائحة العالمية

شكر خادم الحرمين الشريفين على أمره بتقديم الرعاية مجانًا لمصابي كورونا

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إثر صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.

وقال أمير الرياض في تصريح صحفي: "اللفتة الأبوية الكريمة واللفتة الإنسانية الجلية التي جسدت اهتمام الدولة وتمكينها بالإنسان أولاً دون اعتبارات مادية ولا حدودية ولا تمييز وتحيز بل المساواة بين الجميع، وذلك ما يؤكده النهج السليم ويشهده التاريخ منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف: ما تعيشه بلادنا في ظل مواجهة العالم لهذه الجائحة وما تقدمه من إمكانيات عالية ومواقف دولية عازمة نشعر حيالها بالفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة وقدرة الإنسان السعودي في خدمة دينه ووطنه وتقديم أجل التضحيات لهما ببسالة واقتدار .

أمير الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض: نشعر بالفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة في ظل الجائحة العالمية
سبق

رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إثر صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.

وقال أمير الرياض في تصريح صحفي: "اللفتة الأبوية الكريمة واللفتة الإنسانية الجلية التي جسدت اهتمام الدولة وتمكينها بالإنسان أولاً دون اعتبارات مادية ولا حدودية ولا تمييز وتحيز بل المساواة بين الجميع، وذلك ما يؤكده النهج السليم ويشهده التاريخ منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف: ما تعيشه بلادنا في ظل مواجهة العالم لهذه الجائحة وما تقدمه من إمكانيات عالية ومواقف دولية عازمة نشعر حيالها بالفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة وقدرة الإنسان السعودي في خدمة دينه ووطنه وتقديم أجل التضحيات لهما ببسالة واقتدار .

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
04:19 PM

أمير الرياض: نشعر بالفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة في ظل الجائحة العالمية

شكر خادم الحرمين الشريفين على أمره بتقديم الرعاية مجانًا لمصابي كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رفع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إثر صدور أمره الكريم بتقديم الرعاية الصحية مجاناً للمواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة المصابين بفيروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة.

وقال أمير الرياض في تصريح صحفي: "اللفتة الأبوية الكريمة واللفتة الإنسانية الجلية التي جسدت اهتمام الدولة وتمكينها بالإنسان أولاً دون اعتبارات مادية ولا حدودية ولا تمييز وتحيز بل المساواة بين الجميع، وذلك ما يؤكده النهج السليم ويشهده التاريخ منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود".

وأضاف: ما تعيشه بلادنا في ظل مواجهة العالم لهذه الجائحة وما تقدمه من إمكانيات عالية ومواقف دولية عازمة نشعر حيالها بالفخر والاعتزاز بالقيادة الحكيمة وقدرة الإنسان السعودي في خدمة دينه ووطنه وتقديم أجل التضحيات لهما ببسالة واقتدار .

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