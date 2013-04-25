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تأكيدًا لريادتها محليًّا ودوليًّا.. اعتماد اختراع "القارئ البصري" من "جامعة المجمعة" أوروبيًّا

نشر مكتب براءة الاختراع الدولية البريطاني عبر موقعه الرسمي إنجاز حصول جامعة المجمعة على وثيقة براءة اختراع دولية باسم "القارئ البصري" لقراءة إيماءات العين.

وتبيِّن التفاصيل أن مكتب الاختراعات البريطاني وافق على تسجيل براءة ملكية اختراع إيماءات العين، وتكوين لغة رقمية جديدة، تندرج حول لغة مبتكرة للتحدث عن طريق العين بلغة مدروسة ومشفرة، وتم اعتمادها وتوثيقها رسميًّا بتلك البراءة الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الفريق، الدكتور رائد بن سليم البرادعي، أهمية الاختراع للأشخاص المصابين بالجلطات والأشخاص ذوي الظروف الخاصة؛ إذ يسهل عليه الجهاز طريقة الاستفادة والتمكن من الدخول إلى المواقع والبرامج بكل أريحية.

وأضاف "البرادعي" بأن الموافقة الدولية تأتي تأكيدًا لريادة الجامعة محليًّا ودوليًّا في الاختراعات والابتكارات، التي من شأنها تسخير الإمكانيات التقنية في خدمة جميع أفراد المجتمع. مقدمًا شكره العميق لرئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، ولوكيل الجامعة الدكتور مسلم الدوسري، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد الرميح.

يُذكر أن فريق المخترعين يضم عددًا من الأكاديميين المتخصصين من الجامعات ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، بقيادة الدكتور رائد البرادعي، والدكتور عبدالرحمن الربيعان، والدكتور خالد بن عبدالله القحطاني، والدكتور أحمد ندا، والدكتور فضيل أنصاري.

جامعة المجمعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تأكيدًا لريادتها محليًّا ودوليًّا.. اعتماد اختراع "القارئ البصري" من "جامعة المجمعة" أوروبيًّا
سبق

نشر مكتب براءة الاختراع الدولية البريطاني عبر موقعه الرسمي إنجاز حصول جامعة المجمعة على وثيقة براءة اختراع دولية باسم "القارئ البصري" لقراءة إيماءات العين.

وتبيِّن التفاصيل أن مكتب الاختراعات البريطاني وافق على تسجيل براءة ملكية اختراع إيماءات العين، وتكوين لغة رقمية جديدة، تندرج حول لغة مبتكرة للتحدث عن طريق العين بلغة مدروسة ومشفرة، وتم اعتمادها وتوثيقها رسميًّا بتلك البراءة الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الفريق، الدكتور رائد بن سليم البرادعي، أهمية الاختراع للأشخاص المصابين بالجلطات والأشخاص ذوي الظروف الخاصة؛ إذ يسهل عليه الجهاز طريقة الاستفادة والتمكن من الدخول إلى المواقع والبرامج بكل أريحية.

وأضاف "البرادعي" بأن الموافقة الدولية تأتي تأكيدًا لريادة الجامعة محليًّا ودوليًّا في الاختراعات والابتكارات، التي من شأنها تسخير الإمكانيات التقنية في خدمة جميع أفراد المجتمع. مقدمًا شكره العميق لرئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، ولوكيل الجامعة الدكتور مسلم الدوسري، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد الرميح.

يُذكر أن فريق المخترعين يضم عددًا من الأكاديميين المتخصصين من الجامعات ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، بقيادة الدكتور رائد البرادعي، والدكتور عبدالرحمن الربيعان، والدكتور خالد بن عبدالله القحطاني، والدكتور أحمد ندا، والدكتور فضيل أنصاري.

24 إبريل 2021 - 12 رمضان 1442
11:30 PM

تأكيدًا لريادتها محليًّا ودوليًّا.. اعتماد اختراع "القارئ البصري" من "جامعة المجمعة" أوروبيًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر مكتب براءة الاختراع الدولية البريطاني عبر موقعه الرسمي إنجاز حصول جامعة المجمعة على وثيقة براءة اختراع دولية باسم "القارئ البصري" لقراءة إيماءات العين.

وتبيِّن التفاصيل أن مكتب الاختراعات البريطاني وافق على تسجيل براءة ملكية اختراع إيماءات العين، وتكوين لغة رقمية جديدة، تندرج حول لغة مبتكرة للتحدث عن طريق العين بلغة مدروسة ومشفرة، وتم اعتمادها وتوثيقها رسميًّا بتلك البراءة الدولية.

من جانبه، أكد رئيس الفريق، الدكتور رائد بن سليم البرادعي، أهمية الاختراع للأشخاص المصابين بالجلطات والأشخاص ذوي الظروف الخاصة؛ إذ يسهل عليه الجهاز طريقة الاستفادة والتمكن من الدخول إلى المواقع والبرامج بكل أريحية.

وأضاف "البرادعي" بأن الموافقة الدولية تأتي تأكيدًا لريادة الجامعة محليًّا ودوليًّا في الاختراعات والابتكارات، التي من شأنها تسخير الإمكانيات التقنية في خدمة جميع أفراد المجتمع. مقدمًا شكره العميق لرئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن، ولوكيل الجامعة الدكتور مسلم الدوسري، ووكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور أحمد الرميح.

يُذكر أن فريق المخترعين يضم عددًا من الأكاديميين المتخصصين من الجامعات ومستشفى الملك خالد بالمجمعة، بقيادة الدكتور رائد البرادعي، والدكتور عبدالرحمن الربيعان، والدكتور خالد بن عبدالله القحطاني، والدكتور أحمد ندا، والدكتور فضيل أنصاري.

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