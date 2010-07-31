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"السعودية للكهرباء": أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات دون أي مشكلات فنية

قالت: موظفونا بالمشاعر المقدسة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات، والوضع الكهربائي طبيعي، لافتة إلى أن موظفي الشركة في المشاعر المقدسة ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ليوم عيد الأضحى المبارك 10 / 12 / 1441هـ في مدينة مكة المكرمة 2766 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 46 ميجاوات، ومشعر عرفات 29 ميجاوات، ومشعر منى 60 ميجاوات.

المشاعر المقدسة الشركة السعودية للكهرباء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء": أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات دون أي مشكلات فنية
سبق

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات، والوضع الكهربائي طبيعي، لافتة إلى أن موظفي الشركة في المشاعر المقدسة ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ليوم عيد الأضحى المبارك 10 / 12 / 1441هـ في مدينة مكة المكرمة 2766 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 46 ميجاوات، ومشعر عرفات 29 ميجاوات، ومشعر منى 60 ميجاوات.

31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
09:23 PM
اخر تعديل
31 يوليو 2020 - 10 ذو الحجة 1441
09:37 PM

"السعودية للكهرباء": أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات دون أي مشكلات فنية

قالت: موظفونا بالمشاعر المقدسة ملتزمون بالإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا"

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ذياب الشمري - الرياض
0
133

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن أحمال العيد بلغت 60 ميجاوات، والوضع الكهربائي طبيعي، لافتة إلى أن موظفي الشركة في المشاعر المقدسة ملتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت الشركة السعودية للكهرباء في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": بلغت الأحمال الكهربائية القصوى ليوم عيد الأضحى المبارك 10 / 12 / 1441هـ في مدينة مكة المكرمة 2766 ميجاوات، وفي المسجد الحرام 46 ميجاوات، ومشعر عرفات 29 ميجاوات، ومشعر منى 60 ميجاوات.

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