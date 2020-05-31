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لمدة أسبوع.. أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها بدءاً من الثلاثاء

بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا

قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، اليوم الأحد إن الإمارة أعلنت حظراً لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية بدءاً من الثاني من يونيو.
وأضاف المكتب على "تويتر" أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المكتب: ”لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع“.
وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل.

فيروس كورونا الجديد

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لمدة أسبوع.. أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها بدءاً من الثلاثاء
سبق

قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، اليوم الأحد إن الإمارة أعلنت حظراً لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية بدءاً من الثاني من يونيو.
وأضاف المكتب على "تويتر" أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المكتب: ”لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع“.
وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
06:58 PM

لمدة أسبوع.. أبوظبي تعلن حظر التنقل منها وإليها وبين مدنها بدءاً من الثلاثاء

بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المكتب الإعلامي لحكومة إمارة أبوظبي، اليوم الأحد إن الإمارة أعلنت حظراً لمدة أسبوع على التنقلات منها وإليها وبين مدنها الرئيسية بدءاً من الثاني من يونيو.
وأضاف المكتب على "تويتر" أن القيود تهدف لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
وقال المكتب: ”لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع“.
وأضاف أن التحرك داخل تلك المدن مسموح في إطار الالتزام بحظر التجول الليلي الساري بالفعل.

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