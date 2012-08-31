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"رئاسة الحرمين" ترتبط رقمياً بمنظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"

مراجعة في إطار بيئة عمل آلية تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية

قامت الإدارة العامة لتقنية المعلومات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التحول الرقمي، بالارتباط الرقمي عبر الشبكة الحكومية الآمنة؛ وذلك بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ممثلاً بمركز المعلومات الوطني.

وتوفر منظومة "شامل" بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) التي تهدف إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن.

كما توفر برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية، وكذلك بين الديوان والرئاسة لتبليغ ومتابعة نتائج المراجعة آلياً بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية، إضافة إلى حفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها.

ويأتي ذلك في ظل حرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أهمية دور التحول الرقمي وتكامله مع مختلف الجهات الحكومية بما يحقق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

كما حرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تكامل خدماتها الرقمية مع مختلف الجهات الحكومية لتبادل البيانات والاستفادة منها بشكل يضمن رفع كفاءة الأعمال وجودة خدماتها الرقمية بشكل سريع وآمن.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"رئاسة الحرمين" ترتبط رقمياً بمنظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"
سبق

قامت الإدارة العامة لتقنية المعلومات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التحول الرقمي، بالارتباط الرقمي عبر الشبكة الحكومية الآمنة؛ وذلك بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ممثلاً بمركز المعلومات الوطني.

وتوفر منظومة "شامل" بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) التي تهدف إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن.

كما توفر برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية، وكذلك بين الديوان والرئاسة لتبليغ ومتابعة نتائج المراجعة آلياً بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية، إضافة إلى حفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها.

ويأتي ذلك في ظل حرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أهمية دور التحول الرقمي وتكامله مع مختلف الجهات الحكومية بما يحقق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

كما حرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تكامل خدماتها الرقمية مع مختلف الجهات الحكومية لتبادل البيانات والاستفادة منها بشكل يضمن رفع كفاءة الأعمال وجودة خدماتها الرقمية بشكل سريع وآمن.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
11:13 AM

"رئاسة الحرمين" ترتبط رقمياً بمنظومة الرقابة الإلكترونية "شامل"

مراجعة في إطار بيئة عمل آلية تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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قامت الإدارة العامة لتقنية المعلومات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التحول الرقمي، بالارتباط الرقمي عبر الشبكة الحكومية الآمنة؛ وذلك بالتعاون مع الديوان العام للمحاسبة وهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي ممثلاً بمركز المعلومات الوطني.

وتوفر منظومة "شامل" بيئة آلية تفاعلية سريعة وآمنة لتبادل البيانات والمعلومات وتبليغ نتائج المراجعة واستقبال الردود آلياً مع الجهات المشمولة برقابة هذا الديوان عبر الشبكة الحكومية الآمنة (GSN) التي تهدف إلى تبادل البيانات والوثائق بين الديوان والجهات المشمولة برقابته بشكل سريع وآمن.

كما توفر برامج المراجعة في إطار بيئة عمل آلية مشتركة تفاعلية بين المدققين والمستويات الإدارية لتنفيذ الأعمال الرقابية، وكذلك بين الديوان والرئاسة لتبليغ ومتابعة نتائج المراجعة آلياً بأفضل المعايير العالمية والممارسات المهنية للأعمال الرقابية، إضافة إلى حفظ وتتبع مهام المراجعة ونتائجها وتفاصيل بياناتها.

ويأتي ذلك في ظل حرص الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على أهمية دور التحول الرقمي وتكامله مع مختلف الجهات الحكومية بما يحقق توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة.

كما حرصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على تكامل خدماتها الرقمية مع مختلف الجهات الحكومية لتبادل البيانات والاستفادة منها بشكل يضمن رفع كفاءة الأعمال وجودة خدماتها الرقمية بشكل سريع وآمن.

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