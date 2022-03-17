حصيلة يوم واحد.. "كورونا" يصيب 120 ماليزياً ويقتل اثنين

سجلت ماليزيا 120 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء).
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 673 وهو، وفقاً لـ"رويترز"، الأكبر في دول جنوب شرق آسيا.
سجلت ماليزيا 120 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء).
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 673 وهو، وفقاً لـ"رويترز"، الأكبر في دول جنوب شرق آسيا.ماليزيا فيروس كورونا الجديد
سجلت ماليزيا 120 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء).
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 673 وهو، وفقاً لـ"رويترز"، الأكبر في دول جنوب شرق آسيا.
سجلت ماليزيا 120 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء).
وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 673 وهو، وفقاً لـ"رويترز"، الأكبر في دول جنوب شرق آسيا.