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حصيلة يوم واحد.. "كورونا" يصيب 120 ماليزياً ويقتل اثنين

عدد الإصابات يرتفع إلى 673

سجلت ماليزيا 120 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء).

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 673 وهو، وفقاً لـ"رويترز"، الأكبر في دول جنوب شرق آسيا.

ماليزيا فيروس كورونا الجديد

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حصيلة يوم واحد.. "كورونا" يصيب 120 ماليزياً ويقتل اثنين
سبق

سجلت ماليزيا 120 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء).

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 673 وهو، وفقاً لـ"رويترز"، الأكبر في دول جنوب شرق آسيا.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:58 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
11:13 PM

حصيلة يوم واحد.. "كورونا" يصيب 120 ماليزياً ويقتل اثنين

عدد الإصابات يرتفع إلى 673

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,517

سجلت ماليزيا 120 حالة إصابة جديدة، وحالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد اليوم (الثلاثاء).

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد إلى 673 وهو، وفقاً لـ"رويترز"، الأكبر في دول جنوب شرق آسيا.

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