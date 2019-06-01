الفلكي "السفياني": هلال شوال سيظهر بعد مغيب الاثنين.. لكن العيد الأربعاء!

قال: جمعية آفاق تدعو للحضور والمشاركة في التحري من على دكة بافيل بالطائف

أكد الباحث الفلكي، الدكتور شرف السفياني، رئيس مجلس جمعية آفاق لعلوم الفضاء، أنَ هلال شوال لهذا العام سيكون حاضراً في الأفق بعد مغيب شمس يوم الاثنين، التاسع والعشرين من رمضان الموافق 3 يونيو 2019، وبمقدار يسير جداً عن الأفق، ويبلغ مكثهُ ست دقائق بعد غروب الشمس حسب إحداثيات مكة المكرمة.

وأوضح لـ "سبق" أن هذا المكث اليسير يجعله قريباً من قرص الشمس وإضاءة سطحه 0.1 ٪ خيط رفيع جداً من الضوء تعجز عن رؤيته العين المجردة وأجهزة التلسكوبات وكاميرات التصوير الرقمية الحديثة المتطورة.

وقال: تخيل خيطاً أبيض رفيعاً بجوار مصباح كهربائي مضيء، وأضف عليها كثافة التلوث الجوي التي بسببها أحياناً الشمس وهي بكامل ضوئها الشديد تغيب وتختفي قبل موعد غروبها الحقيقي بوقت كبير، فما بالك بخيط الهلال الرفيع؟، ونحن نقول هذا بناءً على سنوات من الخبرة في هذا المجال.

وأضاف: بناءً على سجلات الرصد المدونة لما يقارب 55 عاماً فإن أقل فترة مكث للهلال تمت رؤيته بالعين المجردة ووثقت هي 29 دقيقة، بينما الهلال الذي سنرصده الاثنين القادم فترة مكثه 6 دقائق تقريباً فالفارق كبير جداً.

وقال: بما أننا في السعودية نعتمد الرؤية للهلال سواءً بالعين أو بالتلسكوبات امتثالاً لحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين وفي اللفظ الآخر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته؛ فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين.. وفي اللفظ الآخر: فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً.

وأكمل: بناءً على ما تقدم من استحالة الرؤية بالعين المجردة وأجهزة الرصد الحديثة في داخل السعودية، نتوقع أن يكون الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان لهذا العام والأربعاء القادم الموافق 5 يونيو 2019 أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440 هـ، أعاده الله علينا باليمن والبركات.

وقال: تمشياً مع دعوة المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية لتحري هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين 29 رمضان الموافق 3 يونيو 2019، يسر جمعية آفاق الفلكية بالطائف دعوة جميع المهتمين والهواة بالمشاركة في التحري من مدينة الطائف "دكة بافيل" المكان المعتاد للرصد وتحري الأهلة سنوياً، والدعوة عامة ويوجد إفطار للصائمين، ومن لديه أي استفسار أو يريد متابعة أخبار الرصد والتحري فمن خلال حساب الجمعية الرسمي بتويتر @hsss_sa.