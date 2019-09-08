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"تعليم الرياض" حول معايير أعداد الطلاب: ما فعله "مكتب العزيزية" لا يمثل توجه الوزارة

"الغامدي": اجتهَد لحل مشكلة طارئة مع بداية العام الدراسي

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي بن محمد الغامدي التزام إدارة التعليم في المنطقة بتطبيق معايير أعداد الطلاب، بما يتناسب مع مساحة الفصل الدراسي؛ وذلك لتحقيق بيئة تعليمية تساعد الطلاب على نواتج أفضل للتعلم.

وقال "الغامدي": إن التعميم الذي تم تداوله من مكتب تعليم العزيزية التابع للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض حول زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب داخل الفصول الدراسية اجتهاد من المكتب لحل مشكلة طارئة مع بداية العام الدراسي، ولا يمثل توجه لدى الوزارة.

وأضاف أن إدارة تعليم الرياض شكّلت لجنة للوقوف على ملابسات التعميم المخالف للمعايير المعتمدة نظاماً، كما ستعمل مع المكتب على معالجة زيادة الطلاب في الفصول.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد افتتاح ثمان مدارس وسبعة مجمعات تعليمية، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 18 ألف طالب وطالبة ابتداء من هذا العام والعام المقبل لخدمة الأحياء الجنوبية في مدينة الرياض.

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"تعليم الرياض" حول معايير أعداد الطلاب: ما فعله "مكتب العزيزية" لا يمثل توجه الوزارة
سبق

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي بن محمد الغامدي التزام إدارة التعليم في المنطقة بتطبيق معايير أعداد الطلاب، بما يتناسب مع مساحة الفصل الدراسي؛ وذلك لتحقيق بيئة تعليمية تساعد الطلاب على نواتج أفضل للتعلم.

وقال "الغامدي": إن التعميم الذي تم تداوله من مكتب تعليم العزيزية التابع للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض حول زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب داخل الفصول الدراسية اجتهاد من المكتب لحل مشكلة طارئة مع بداية العام الدراسي، ولا يمثل توجه لدى الوزارة.

وأضاف أن إدارة تعليم الرياض شكّلت لجنة للوقوف على ملابسات التعميم المخالف للمعايير المعتمدة نظاماً، كما ستعمل مع المكتب على معالجة زيادة الطلاب في الفصول.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد افتتاح ثمان مدارس وسبعة مجمعات تعليمية، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 18 ألف طالب وطالبة ابتداء من هذا العام والعام المقبل لخدمة الأحياء الجنوبية في مدينة الرياض.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
05:02 PM

"تعليم الرياض" حول معايير أعداد الطلاب: ما فعله "مكتب العزيزية" لا يمثل توجه الوزارة

"الغامدي": اجتهَد لحل مشكلة طارئة مع بداية العام الدراسي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
7
9,016

أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض علي بن محمد الغامدي التزام إدارة التعليم في المنطقة بتطبيق معايير أعداد الطلاب، بما يتناسب مع مساحة الفصل الدراسي؛ وذلك لتحقيق بيئة تعليمية تساعد الطلاب على نواتج أفضل للتعلم.

وقال "الغامدي": إن التعميم الذي تم تداوله من مكتب تعليم العزيزية التابع للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض حول زيادة الطاقة الاستيعابية للطلاب داخل الفصول الدراسية اجتهاد من المكتب لحل مشكلة طارئة مع بداية العام الدراسي، ولا يمثل توجه لدى الوزارة.

وأضاف أن إدارة تعليم الرياض شكّلت لجنة للوقوف على ملابسات التعميم المخالف للمعايير المعتمدة نظاماً، كما ستعمل مع المكتب على معالجة زيادة الطلاب في الفصول.

وأشار إلى أن الوزارة بصدد افتتاح ثمان مدارس وسبعة مجمعات تعليمية، تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 18 ألف طالب وطالبة ابتداء من هذا العام والعام المقبل لخدمة الأحياء الجنوبية في مدينة الرياض.

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