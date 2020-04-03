"أنامل" توزع 400 سلة غذائية وأثاثًا للأسر المحتاجة في جازان

بعد إطلاق مبادرة "يدًا بيد من أجل الوطن "

بدأت جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن بجازان يوم أمس، بتوزيع 400 سلة غذائية للأسر المحتاجة من ذوي الدخل اليومي والمحدود، وذلك ضمن مبادرة أطلقتها تحت شعار "يداً بيد من أجل الوطن" للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت رئيسة مجلس إدارة الجمعية عائشة بنت محمد الشبيلي، أن "المبادرة تضمنت توزيع 400 سلة غذائية، والعديد من قطع الأثاث للأسر المحتاجة من ذوي الدخل المحدود، استشعارًا من الجمعية بأهمية المشاركة المجتمعية، فقد خصصت عبر مواقع التواصل الاجتماعي منشورات توعوية لبيان مخاطر انتشار فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه".

من جهتهم، عبر عدد من المستفيدين عن شكرهم للجمعية والجهات الداعمة لما قدموه من مساعدات أسهمت في تخفيف الأعباء المالية، خصوصًا في الظروف الحالية، سائلين الله أن يجزاهم خير الجزاء.