النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدكتور النمر: هذه أفضل "خلطة" للشرايين وصحة القلب

جاء ذلك في ردّه على سؤال أحد المرضى عبر حسابه بـ "تويتر"

قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن أفضل "خلطة" للشريان وصحة القلب، هي ممارسة رياضة ٣٠ دقيقة يومياً، والإكثار من الخضراوات والفواكه، وتقليل الملح وعدم السمنة، ومراقبة السكر والضغط والكوليسترول، وعدم التدخين وعدم شرب الخمر، والابتعاد عن التوتر والضغط النفسي، جاء ذلك في ردّه على استفسار من أحد المرضى عبر حسابه في "تويتر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدكتور النمر: هذه أفضل "خلطة" للشرايين وصحة القلب
سبق

قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن أفضل "خلطة" للشريان وصحة القلب، هي ممارسة رياضة ٣٠ دقيقة يومياً، والإكثار من الخضراوات والفواكه، وتقليل الملح وعدم السمنة، ومراقبة السكر والضغط والكوليسترول، وعدم التدخين وعدم شرب الخمر، والابتعاد عن التوتر والضغط النفسي، جاء ذلك في ردّه على استفسار من أحد المرضى عبر حسابه في "تويتر".

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442
08:57 AM

الدكتور النمر: هذه أفضل "خلطة" للشرايين وصحة القلب

جاء ذلك في ردّه على سؤال أحد المرضى عبر حسابه بـ "تويتر"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
5,555

قال استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن أفضل "خلطة" للشريان وصحة القلب، هي ممارسة رياضة ٣٠ دقيقة يومياً، والإكثار من الخضراوات والفواكه، وتقليل الملح وعدم السمنة، ومراقبة السكر والضغط والكوليسترول، وعدم التدخين وعدم شرب الخمر، والابتعاد عن التوتر والضغط النفسي، جاء ذلك في ردّه على استفسار من أحد المرضى عبر حسابه في "تويتر".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,440
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,813
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,335

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

واقع التدريب التقني والمهني..!

واقع التدريب التقني والمهني..!

ابتسام منصور القحطاني
المعلِّم عماد النهضة

المعلِّم عماد النهضة

غسان محمد عسيلان
بيوتنا يا وزير الإسكان

بيوتنا يا وزير الإسكان

أفنان آل زايد
لا بطالة مع رؤية 2030

لا بطالة مع رؤية 2030

سارة الجهني
لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

لقد مات الشخص الذي يعيق ترقيتك..!

عبدالغني الشيخ
"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

"بندر بن سلطان" وتناقض القيادات الفلسطينية

ماجد البريكان
إنها أمي وليست العجوز..!

إنها أمي وليست العجوز..!

حسن آل عمير
الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

الوصفة السعودية لهزيمة كورونا

علي آل شرمة
مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

مَجْمَع الملك سلمان العالمي للغة العربية ودوره المنتظر!!

غسان محمد عسيلان
حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة