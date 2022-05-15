"فرجت" تسهم في سداد 32.8 مليون ريال استفاد منها 556 مواطناً ومقيماً
للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية
أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة "فرجت" ما زالت متاحة للمواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، مشدداً على أنه لا يوجد تطبيق خاص للخدمة عبر المتاجر الإلكترونية سوى عبر منصة "أبشر".
وبيّن أن خدمة "فرجت" التي تعيش يومها التاسع منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ، أسهمت حتى اليوم في سداد مبلغ 32.848.568 ريالاً واستفاد منها نحو 556 مواطناً ومقيماً.
"فرجت" تسهم في سداد 32.8 مليون ريال استفاد منها 556 مواطناً ومقيماً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-05-15
أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة "فرجت" ما زالت متاحة للمواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، مشدداً على أنه لا يوجد تطبيق خاص للخدمة عبر المتاجر الإلكترونية سوى عبر منصة "أبشر".
وبيّن أن خدمة "فرجت" التي تعيش يومها التاسع منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ، أسهمت حتى اليوم في سداد مبلغ 32.848.568 ريالاً واستفاد منها نحو 556 مواطناً ومقيماً.
15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
07:41 PM
"فرجت" تسهم في سداد 32.8 مليون ريال استفاد منها 556 مواطناً ومقيماً
أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة "فرجت" ما زالت متاحة للمواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، مشدداً على أنه لا يوجد تطبيق خاص للخدمة عبر المتاجر الإلكترونية سوى عبر منصة "أبشر".
وبيّن أن خدمة "فرجت" التي تعيش يومها التاسع منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ، أسهمت حتى اليوم في سداد مبلغ 32.848.568 ريالاً واستفاد منها نحو 556 مواطناً ومقيماً.