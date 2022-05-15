"فرجت" تسهم في سداد 32.8 مليون ريال استفاد منها 556 مواطناً ومقيماً

للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية

أوضح المتحدث الإعلامي للمديرية العامة للسجون، أن خدمة "فرجت" ما زالت متاحة للمواطنين والمقيمين الراغبين بالتبرع للمحكومين في قضايا مالية غير جنائية، مشدداً على أنه لا يوجد تطبيق خاص للخدمة عبر المتاجر الإلكترونية سوى عبر منصة "أبشر".

وبيّن أن خدمة "فرجت" التي تعيش يومها التاسع منذ انطلاقتها في 14 رمضان 1441هـ، أسهمت حتى اليوم في سداد مبلغ 32.848.568 ريالاً واستفاد منها نحو 556 مواطناً ومقيماً.