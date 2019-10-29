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خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء الهند

أقام مأدبة غداء تكريماً له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بدولته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس الوزراء الهندي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح رئيس وزراء جمهورية الهند الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء الهند.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس الوزراء الهندي، والوفد المرافق له.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رئيس الوزراء الهندي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء الهند
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بدولته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس الوزراء الهندي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح رئيس وزراء جمهورية الهند الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء الهند.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس الوزراء الهندي، والوفد المرافق له.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
04:27 PM

خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء الهند

أقام مأدبة غداء تكريماً له

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
571

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، رئيس الوزراء الهند ناريندرا مودي.

كما كان في استقباله، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض.

ورحب خادم الحرمين الشريفين بدولته والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى رئيس الوزراء الهندي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح رئيس وزراء جمهورية الهند الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق لرئيس وزراء الهند.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريماً لدولة رئيس الوزراء الهندي، والوفد المرافق له.

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