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"أمانة الشرقية" تكشف أبرز تفاصيل استعداد المسالخ  للعيد.. وتحذر من الذبح العشوائي

يعمل بها 670 فردًا.. وتطبق بروتوكولات صحية لمواجهة فيروس "كورونا "

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أبرز تفاصيل خطة استعداداتها للمسالخ في عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان -في بيان صحافي- أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الأمانة أطلقت الخميس الموافق ٢/ ١٢/ ١٤٤١هـ خدمة إلكترونية جديدة تُعنى بحجز المواعيد لذبح الأضاحي في مسلخ الدمام المركزي عبر بوابتها الرقمية، تزامنًا مع استعداداتها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسلخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أنه تم توزيع طاقم العمل في 13 مسلخًا بمدن ومحافظات المنطقة، إضافة إلى عشرة مسالخ مبتكرة في أنحاء المنطقة والتي وجه فيها أمين الشرقية، إذ تم تخصيص 26 طبيبًا بيطريًا و197 جزارًا و256 عاملاً و١70 موظفًا ميدانيًا وإداريًا وخمسة سائقين، و١٦ مشرفًا، ليبلغ إجمالي الفريق العامل في المسالخ 670 فردًا، إضافة إلى أنه تم تخصيص صالات ذبح للأضاحي للأفراد وأخرى للمتعهدين وصالة لذبح الأبقار والجمال .

وأشار إلى أنه تم زيادة أعداد كراسي الانتظار للزبائن وعمل التجهيزات اللازمة وتطبيق الاحترازات الوقائية، وكذلك تم وضع خيمة مكيفة كبيرة لزيادة الطاقة الاستيعابية لصالات الانتظار وتفادي الزحام في مسلخ الدمام المركزي.

وشملت الخطة تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الأنعام، ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطرين والجزارين، كما شملت الخطة التشغيلية تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة للأضاحي ونقاط الذبح وذلك تسهيلاً على المضحين.


وأبان أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص دائمًا على توفير خدماتها بكفاءة عالية ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمنطقة وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المنطقة والمجتمع.

وأهاب بالجميع التقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز 940.

أمانة المنطقة الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة الشرقية" تكشف أبرز تفاصيل استعداد المسالخ  للعيد.. وتحذر من الذبح العشوائي
سبق

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أبرز تفاصيل خطة استعداداتها للمسالخ في عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان -في بيان صحافي- أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الأمانة أطلقت الخميس الموافق ٢/ ١٢/ ١٤٤١هـ خدمة إلكترونية جديدة تُعنى بحجز المواعيد لذبح الأضاحي في مسلخ الدمام المركزي عبر بوابتها الرقمية، تزامنًا مع استعداداتها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسلخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أنه تم توزيع طاقم العمل في 13 مسلخًا بمدن ومحافظات المنطقة، إضافة إلى عشرة مسالخ مبتكرة في أنحاء المنطقة والتي وجه فيها أمين الشرقية، إذ تم تخصيص 26 طبيبًا بيطريًا و197 جزارًا و256 عاملاً و١70 موظفًا ميدانيًا وإداريًا وخمسة سائقين، و١٦ مشرفًا، ليبلغ إجمالي الفريق العامل في المسالخ 670 فردًا، إضافة إلى أنه تم تخصيص صالات ذبح للأضاحي للأفراد وأخرى للمتعهدين وصالة لذبح الأبقار والجمال .

وأشار إلى أنه تم زيادة أعداد كراسي الانتظار للزبائن وعمل التجهيزات اللازمة وتطبيق الاحترازات الوقائية، وكذلك تم وضع خيمة مكيفة كبيرة لزيادة الطاقة الاستيعابية لصالات الانتظار وتفادي الزحام في مسلخ الدمام المركزي.

وشملت الخطة تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الأنعام، ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطرين والجزارين، كما شملت الخطة التشغيلية تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة للأضاحي ونقاط الذبح وذلك تسهيلاً على المضحين.


وأبان أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص دائمًا على توفير خدماتها بكفاءة عالية ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمنطقة وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المنطقة والمجتمع.

وأهاب بالجميع التقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز 940.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
02:37 PM

"أمانة الشرقية" تكشف أبرز تفاصيل استعداد المسالخ  للعيد.. وتحذر من الذبح العشوائي

يعمل بها 670 فردًا.. وتطبق بروتوكولات صحية لمواجهة فيروس "كورونا "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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كشفت أمانة المنطقة الشرقية أبرز تفاصيل خطة استعداداتها للمسالخ في عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان -في بيان صحافي- أن الأمانة وضعت خطة متكاملة لعمل المسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتي يزيد فيها الإقبال على المسالخ والمطابخ، وتشمل الأعمال الرقابية والإدارية والصحية والفنية كافة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة، وتنظيم عمل المسالخ وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من المسالخ، بما يكفل سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأضاف أن الأمانة أطلقت الخميس الموافق ٢/ ١٢/ ١٤٤١هـ خدمة إلكترونية جديدة تُعنى بحجز المواعيد لذبح الأضاحي في مسلخ الدمام المركزي عبر بوابتها الرقمية، تزامنًا مع استعداداتها في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك؛ بهدف التخفيف من الازدحام والتكدس عند المسالخ، وتنسيق المواعيد، ليتسنى للمسلخ الذبح وفق الاشتراطات البلدية، والاستفادة الكاملة من الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أنه تم توزيع طاقم العمل في 13 مسلخًا بمدن ومحافظات المنطقة، إضافة إلى عشرة مسالخ مبتكرة في أنحاء المنطقة والتي وجه فيها أمين الشرقية، إذ تم تخصيص 26 طبيبًا بيطريًا و197 جزارًا و256 عاملاً و١70 موظفًا ميدانيًا وإداريًا وخمسة سائقين، و١٦ مشرفًا، ليبلغ إجمالي الفريق العامل في المسالخ 670 فردًا، إضافة إلى أنه تم تخصيص صالات ذبح للأضاحي للأفراد وأخرى للمتعهدين وصالة لذبح الأبقار والجمال .

وأشار إلى أنه تم زيادة أعداد كراسي الانتظار للزبائن وعمل التجهيزات اللازمة وتطبيق الاحترازات الوقائية، وكذلك تم وضع خيمة مكيفة كبيرة لزيادة الطاقة الاستيعابية لصالات الانتظار وتفادي الزحام في مسلخ الدمام المركزي.

وشملت الخطة تنظيم أعمال الرقابة الميدانية على المسالخ ونقاط الذبح وأسواق الأنعام، ورفع الطاقة الاستيعابية وزيادة أعداد الأطباء البيطرين والجزارين، كما شملت الخطة التشغيلية تحديد وتهيئة مواقع أسواق الأنعام، ونقاط البيع المؤقتة للأضاحي ونقاط الذبح وذلك تسهيلاً على المضحين.


وأبان أن أمانة المنطقة الشرقية تحرص دائمًا على توفير خدماتها بكفاءة عالية ليستفيد منها المواطن والمقيم بالمنطقة وتطويرها بما يتناسب مع حاجة المنطقة والمجتمع.

وأهاب بالجميع التقيد بالاحترازات الوقائية، والتعاون مع الأمانة والإبلاغ عن المخالفات البلدية من خلال مركز 940.

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