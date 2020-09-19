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الإمارات تُقرر الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات وحفظ السلم

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي؛ يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.
ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية مصالح الدول المشاركة فيه؛ بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.
وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيقَ هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

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الإمارات تُقرر الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية
سبق

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي؛ يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.
ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية مصالح الدول المشاركة فيه؛ بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.
وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيقَ هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
08:53 AM

الإمارات تُقرر الانضمام للتحالف الدولي لأمن الملاحة البحرية

لمساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات وحفظ السلم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,643

قررت دولة الإمارات العربية المتحدة، الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.
ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، قال سالم الزعابي مدير إدارة التعاون الأمني في وزارة الخارجية والتعاون الدولي: إن انضمام الإمارات لهذا التحالف الدولي؛ يهدف إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان أمن الطاقة العالمي، واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي، والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.
ويهدف هذا التحالف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وحماية مصالح الدول المشاركة فيه؛ بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.
وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج، مضيقَ هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

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