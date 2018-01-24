تعطُّل في نظام جوازات جسر الملك فهد.. و"سبق" تكشف التفاصيل

فتح 8 مسارات عكسية في قسم المغادرة لصالح القدوم دون تأثُّر ولا تكدُّس

كشفت مصادر "سبق" عن تفاصيل تعطُّل الحاسب الآلي بجسر الملك فهد، وتحديدًا في منطقة القدوم من الجانب البحريني، مفيدة بأن العُطل كان في كبائن الجوازات السعودية.

وأوضحت المصادر أنه في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء، وتحديدًا في جوازات جسر الملك فهد، حدث عُطل في الحاسب الآلي في قسم القدوم (المسارات)؛ واتخذت جوازات الجسر خطوات للتعامل مع الموقف، وهي: فتح ثمانية مسارات عكسية في قسم المغادرة لصالح القدوم لاستيعاب حركة المسافرين في قسم القدوم، وعدم تكدسهم.

وأضافت المصادر أن مجموع مسارات المغادرة 23 مسارًا، وأصبحت 15 مسارًا، وثمانية مسارات للقدوم دون التأثير على قسم المغادرة.

وكانت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد قد أعلنت مساء اليوم حدوث عُطل جزئي في نظام الجوازات السعودية لمنطقة القدوم بالجسر نحو السابعة مساء، وتم التعامل من قِبل الجوازات بتحويل جزء من كبائن المغادرة إلى دخول، وسحب الارتداد كاملاً بشكل عاجل.

وأكدت المؤسسة أن العمل جارٍ من قِبل مختصي الجوازات لمعالجة ذلك من دون تأثير على الحركة في الاتجاهين.