النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مشرعان أمريكيان بارزان يطالبان الرئيس التونسي بالعودة للالتزام بالديمقراطية

"مينينديز" و"ريش" أعربا عن قلق بالغ من تزايد التوتر

أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز والعضو البارز في المجلس جيم ريش، اليوم (الخميس) عن شعورهما بقلق بالغ من تزايد التوتر والاضطرابات في تونس.

وطالب العضوان في بيان مشترك عبر البريد الإلكتروني، الرئيس قيس سعيد بالعودة للالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأمريكية-التونسية.

ودعيا الجيش إلى الالتزام بدوره في إطار ديمقراطية دستورية، وفقاً لـ"رويترز".

ودخلت تونس في أزمة سياسية بسبب قرارات اتخذها "سعيد" في الآونة الأخيرة شملت: إقالة رئيس الوزراء، وتجميد عمل البرلمان 30 يومًا، مما دفع أحزابًا كبرى لاتهامه بتنفيذ "انقلاب".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
مشرعان أمريكيان بارزان يطالبان الرئيس التونسي بالعودة للالتزام بالديمقراطية
سبق

أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز والعضو البارز في المجلس جيم ريش، اليوم (الخميس) عن شعورهما بقلق بالغ من تزايد التوتر والاضطرابات في تونس.

وطالب العضوان في بيان مشترك عبر البريد الإلكتروني، الرئيس قيس سعيد بالعودة للالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأمريكية-التونسية.

ودعيا الجيش إلى الالتزام بدوره في إطار ديمقراطية دستورية، وفقاً لـ"رويترز".

ودخلت تونس في أزمة سياسية بسبب قرارات اتخذها "سعيد" في الآونة الأخيرة شملت: إقالة رئيس الوزراء، وتجميد عمل البرلمان 30 يومًا، مما دفع أحزابًا كبرى لاتهامه بتنفيذ "انقلاب".

05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
07:32 PM

مشرعان أمريكيان بارزان يطالبان الرئيس التونسي بالعودة للالتزام بالديمقراطية

"مينينديز" و"ريش" أعربا عن قلق بالغ من تزايد التوتر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,412

أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب مينينديز والعضو البارز في المجلس جيم ريش، اليوم (الخميس) عن شعورهما بقلق بالغ من تزايد التوتر والاضطرابات في تونس.

وطالب العضوان في بيان مشترك عبر البريد الإلكتروني، الرئيس قيس سعيد بالعودة للالتزام بالمبادئ الديمقراطية التي تدعم العلاقات الأمريكية-التونسية.

ودعيا الجيش إلى الالتزام بدوره في إطار ديمقراطية دستورية، وفقاً لـ"رويترز".

ودخلت تونس في أزمة سياسية بسبب قرارات اتخذها "سعيد" في الآونة الأخيرة شملت: إقالة رئيس الوزراء، وتجميد عمل البرلمان 30 يومًا، مما دفع أحزابًا كبرى لاتهامه بتنفيذ "انقلاب".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,447
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,265
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,566
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,181

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة