"الشؤون الإسلامية" تعمم على المساجد بمنع عضو هيئة تدريس من الإمامة بجازان

بناء على قرار من الإمارة

عممت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمكتب المساجد والدعوة والإرشاد بجازان، على المساجد والجوامع كافة، التأكيد على منع عضو هيئة تدريس بجامعة جازان من الإمامة، بناء على تعميم إمارة المنطقة.

وجاء التعميم الذي صدر مطلع الأسبوع الحالي، بعد منع سابق من قبل إمارة منطقة جازان، للإمام منذ عدة سنوات.

وجاء التعميم الإلحاقي بناء على ما لوحظ من قبل الجهات الأمنية بمزاولته للإمامة خلال شهر رمضان متنقلاً بين عدد من المساجد.