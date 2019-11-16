الترجي يحقق لقب المنطقة الشرقية المفتوحة للتايكوندو

فريق السلام بطلاً لدرجة الشباب

حقق فريق الترجي، لقب بطولة المنطقة الشرقية المفتوحة للتايكوندو، برصيد (303) نقاط، وحل "الثقبة" الذي عاد مجددًا للمنافسات بالمركز الثاني بمجموع (301) نقطة، والفتح ثالثًا.

وعلى صعيد درجة الشباب، خطف فريق السلام الصدارة، بعد أن حصد (495) نقطة، وحل الجبيل وصيفًا بـ(401) نقطة، وفريق العدالة بالمركز الثالث بـ (332) نقطة، في البطولة التي شارك فيها (24) ناديًا.

يذكر أن مدرب فريق الترجي، الكابتن زهير أبو الرحى، والسلام، الكابتن عبدالمنعم الخواهر.

وشهدت البطولة تنافسًا كبيرًا وتقاربًا في النتائج، ومشاركة نادي الباطن للمرة الأولى، وجرى تسليم مدرب نادي الفتح، كمال الفهيد، شهادة الحزام الأسود الدولي (الدان الخامس)، من رئيس اللجنة الفنية، ثامر السعران، الذي أشرف على البطولة فنيًا، وتحكيميًا رئيس لجنة الحكام، فايز السلولي.

وأقيمت المنافسات على صالة الأمير سعود بن جلوي بالراكة، بحضور مندوب مكتب الهيئة العامة للرياضة بالمنطقة الشرقية، فادي احنابي.