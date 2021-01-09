"آل حاكمي" تحتفل بزفاف "عبيدة"

احتفلت عائلة "آل حاكمي"، الأسبوع الماضي، بزفاف ابنها عبيدة بن حسني حاكمي، على كريمة إحدى الأسر بمدينة الدمام.
جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
احتفلت عائلة "آل حاكمي"، الأسبوع الماضي، بزفاف ابنها عبيدة بن حسني حاكمي، على كريمة إحدى الأسر بمدينة الدمام.
جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
احتفلت عائلة "آل حاكمي"، الأسبوع الماضي، بزفاف ابنها عبيدة بن حسني حاكمي، على كريمة إحدى الأسر بمدينة الدمام.
جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.
احتفلت عائلة "آل حاكمي"، الأسبوع الماضي، بزفاف ابنها عبيدة بن حسني حاكمي، على كريمة إحدى الأسر بمدينة الدمام.
جاء ذلك، وسط حضور لفيف من الأهل والأصدقاء.