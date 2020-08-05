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السودان يثمن آلية المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

للتوصل لحلّ بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي"

أكد السودان أنه يتابع بكثيرٍ من التقدير جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع جميع الأطراف اليمنية للقبول بالحلول السياسية للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل.

وثمنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صادر عنها اليوم، مقترح المملكة المقدم كآليةٍ لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت عن أملها في أن يؤدي تطبيق مقترح الآلية للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن لأجل الوصول للحل السياسي الشامل في اليمن الشقيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السودان يثمن آلية المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض
سبق

أكد السودان أنه يتابع بكثيرٍ من التقدير جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع جميع الأطراف اليمنية للقبول بالحلول السياسية للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل.

وثمنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صادر عنها اليوم، مقترح المملكة المقدم كآليةٍ لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت عن أملها في أن يؤدي تطبيق مقترح الآلية للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن لأجل الوصول للحل السياسي الشامل في اليمن الشقيق.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
06:41 PM

السودان يثمن آلية المملكة لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض

للتوصل لحلّ بين الحكومة اليمنية و"المجلس الانتقالي"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد السودان أنه يتابع بكثيرٍ من التقدير جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع جميع الأطراف اليمنية للقبول بالحلول السياسية للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل.

وثمنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صادر عنها اليوم، مقترح المملكة المقدم كآليةٍ لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعربت عن أملها في أن يؤدي تطبيق مقترح الآلية للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن لأجل الوصول للحل السياسي الشامل في اليمن الشقيق.

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