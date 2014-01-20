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سالم الدوسري من أفضل عشرة لاعبين في دور المجموعات الآسيوية

تواجد نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين في دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا التي اختارها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ودخل الدوسري ضمن القائمة نظير الجهود المميز التي يقدمها مع الأخضر في البطولة لاسيما في مباراتي كوريا الشمالية ولبنان ويتنافس لاعب الهلال مع ياسين البخيت (الأردن)، مهند علي (العراق)، اوير مابيل (أستراليا)، المعز علي (قطر)، أشكان ديجاغاه (إيران)، يوتو ناغاتومو (اليابان)، ايلدور شامرادوف (أوزبكستان)، كيم مين-جاي (كوريا الجنوبية)، نغوين كوانغ هاي (فيتنام).

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني تصويتاً جماهيرياً لاختيار أفضل لاعب في دور المجموعات من البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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سالم الدوسري من أفضل عشرة لاعبين في دور المجموعات الآسيوية
سبق

تواجد نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين في دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا التي اختارها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ودخل الدوسري ضمن القائمة نظير الجهود المميز التي يقدمها مع الأخضر في البطولة لاسيما في مباراتي كوريا الشمالية ولبنان ويتنافس لاعب الهلال مع ياسين البخيت (الأردن)، مهند علي (العراق)، اوير مابيل (أستراليا)، المعز علي (قطر)، أشكان ديجاغاه (إيران)، يوتو ناغاتومو (اليابان)، ايلدور شامرادوف (أوزبكستان)، كيم مين-جاي (كوريا الجنوبية)، نغوين كوانغ هاي (فيتنام).

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني تصويتاً جماهيرياً لاختيار أفضل لاعب في دور المجموعات من البطولة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
09:49 PM

سالم الدوسري من أفضل عشرة لاعبين في دور المجموعات الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تواجد نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين في دور المجموعات لبطولة كأس أمم آسيا التي اختارها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

ودخل الدوسري ضمن القائمة نظير الجهود المميز التي يقدمها مع الأخضر في البطولة لاسيما في مباراتي كوريا الشمالية ولبنان ويتنافس لاعب الهلال مع ياسين البخيت (الأردن)، مهند علي (العراق)، اوير مابيل (أستراليا)، المعز علي (قطر)، أشكان ديجاغاه (إيران)، يوتو ناغاتومو (اليابان)، ايلدور شامرادوف (أوزبكستان)، كيم مين-جاي (كوريا الجنوبية)، نغوين كوانغ هاي (فيتنام).

وطرح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الإلكتروني تصويتاً جماهيرياً لاختيار أفضل لاعب في دور المجموعات من البطولة.

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200 مليون

26 ديسمبر
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