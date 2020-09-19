"البنتاغون": المؤشرات تدل على مسؤولية إيران في الهجوم على "أرامكو"

أعلن البنتاغون أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت "أرامكو" في السعودية، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم.
أعلن البنتاغون أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت "أرامكو" في السعودية، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم.
أعلن البنتاغون أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت "أرامكو" في السعودية، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم.
أعلن البنتاغون أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت "أرامكو" في السعودية، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم.