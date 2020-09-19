أعلن البنتاغون أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت "أرامكو" في السعودية، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم.

"البنتاغون": المؤشرات تدل على مسؤولية إيران في الهجوم على "أرامكو" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-09-19 أعلن البنتاغون أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت "أرامكو" في السعودية، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441 07:32 PM

"البنتاغون": المؤشرات تدل على مسؤولية إيران في الهجوم على "أرامكو" واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي





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أعلن البنتاغون أن إيران تتحمل المسؤولية عن استهداف منشآت "أرامكو" في السعودية، مشيرًا إلى أن واشنطن لا تريد استباق التحقيق السعودي في الهجوم.