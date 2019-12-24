اشتعال حافلة نقل مدرسي في حادث تصادم وإصابة طالبات

باشرته فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية على طريق بارق - محايل

تسبّب حادث مروري، صباح اليوم، في اشتعال حافلة مدرسية تقلّ طالبات إحدى مدارس بنات تعليم محايل؛ حيث باشرت الحادث فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية والمرورية على طريق بارق - محايل في قرية "المربع".

وعلمت "سبق"، بوجود إصابات عدة بين الطالبات، فيما تمكّن الدفاع المدني من إخماد الحريق وإنقاذ الطالبات.