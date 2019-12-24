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اشتعال حافلة نقل مدرسي في حادث تصادم وإصابة طالبات

باشرته فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية على طريق بارق - محايل

تسبّب حادث مروري، صباح اليوم، في اشتعال حافلة مدرسية تقلّ طالبات إحدى مدارس بنات تعليم محايل؛ حيث باشرت الحادث فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية والمرورية على طريق بارق - محايل في قرية "المربع".

وعلمت "سبق"، بوجود إصابات عدة بين الطالبات، فيما تمكّن الدفاع المدني من إخماد الحريق وإنقاذ الطالبات.

حادث مروري اشتعال حافلة مدرسية تعليم محايل الدفاع المدني الهلال الأحمر السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اشتعال حافلة نقل مدرسي في حادث تصادم وإصابة طالبات
سبق

تسبّب حادث مروري، صباح اليوم، في اشتعال حافلة مدرسية تقلّ طالبات إحدى مدارس بنات تعليم محايل؛ حيث باشرت الحادث فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية والمرورية على طريق بارق - محايل في قرية "المربع".

وعلمت "سبق"، بوجود إصابات عدة بين الطالبات، فيما تمكّن الدفاع المدني من إخماد الحريق وإنقاذ الطالبات.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
09:44 AM

اشتعال حافلة نقل مدرسي في حادث تصادم وإصابة طالبات

باشرته فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية على طريق بارق - محايل

A A A
عبدالعزيز الشهري - محايل عسير
5
7,341

تسبّب حادث مروري، صباح اليوم، في اشتعال حافلة مدرسية تقلّ طالبات إحدى مدارس بنات تعليم محايل؛ حيث باشرت الحادث فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية والمرورية على طريق بارق - محايل في قرية "المربع".

وعلمت "سبق"، بوجود إصابات عدة بين الطالبات، فيما تمكّن الدفاع المدني من إخماد الحريق وإنقاذ الطالبات.

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