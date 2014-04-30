أكد مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لمشروع "القدية"، أنه لن يتم السفر حول العالم للبحث عن أشياء، ومن ثم استنساخها، لكن ما سيحدث هو ابتكار الأشياء حتى تظل القدية في المقدمة. وذكر رينينجز في لقاء مع "رويترز" حول الإنفاق الكبير للسعوديين على الترفيه في الخارج أنه سيتم توفير فرص الترفيه في الداخل، وقال: "الهدف هو توجيه الإنفاق إلى الداخل، وفي الوقت ذاته إعداد كعكة أكبر؛ ليمكن صرف الحصة الأكبر للمبالغ المخصصة للترفيه في الداخل". وأشار إلى أن السعودية سوق عملاقة، ولا يوجد الكثير من المنافسة، وأن هناك فرصًا واضحة جاذبة للاستثمار. ولم يكشف رينينجر قيمة الاستثمارات المتوقعة بالضبط للقدية، واكتفى بالتأكيد أنها قيمة "ضخمة جدًّا". يُشار إلى أن مايكل رينينجر أمريكي الجنسية، وانضم إلى القدية قبل فترة قريبة، وعمل في السابق في مشروع لنظام السكك الحديدية فائق السرعة، وأشرف على تطوير منتجعات كبيرة في فلوريدا لشركة والت ديزني الشهيرة، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير التطوير التنفيذي لدى شركة ايكوم.

الرئيس التنفيذي للقدية: لن نستنسخ شيئًا من الخارج.. وقيمة الاستثمارات ضخمة جدًّا خالد علي سبق 2018-04-29 أكد مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لمشروع "القدية"، أنه لن يتم السفر حول العالم للبحث عن أشياء، ومن ثم استنساخها، لكن ما سيحدث هو ابتكار الأشياء حتى تظل القدية في المقدمة.



وذكر رينينجز في لقاء مع "رويترز" حول الإنفاق الكبير للسعوديين على الترفيه في الخارج أنه سيتم توفير فرص الترفيه في الداخل، وقال: "الهدف هو توجيه الإنفاق إلى الداخل، وفي الوقت ذاته إعداد كعكة أكبر؛ ليمكن صرف الحصة الأكبر للمبالغ المخصصة للترفيه في الداخل".



وأشار إلى أن السعودية سوق عملاقة، ولا يوجد الكثير من المنافسة، وأن هناك فرصًا واضحة جاذبة للاستثمار.

ولم يكشف رينينجر قيمة الاستثمارات المتوقعة بالضبط للقدية، واكتفى بالتأكيد أنها قيمة "ضخمة جدًّا".



يُشار إلى أن مايكل رينينجر أمريكي الجنسية، وانضم إلى القدية قبل فترة قريبة، وعمل في السابق في مشروع لنظام السكك الحديدية فائق السرعة، وأشرف على تطوير منتجعات كبيرة في فلوريدا لشركة والت ديزني الشهيرة، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير التطوير التنفيذي لدى شركة ايكوم.

29 إبريل 2018 - 13 شعبان 1439 12:46 AM

اخر تعديل 30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439 02:16 AM

الرئيس التنفيذي للقدية: لن نستنسخ شيئًا من الخارج.. وقيمة الاستثمارات ضخمة جدًّا أكد أنه سيتم توفير فرص الترفيه في الداخل





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أكد مايكل رينينجر، الرئيس التنفيذي لمشروع "القدية"، أنه لن يتم السفر حول العالم للبحث عن أشياء، ومن ثم استنساخها، لكن ما سيحدث هو ابتكار الأشياء حتى تظل القدية في المقدمة.



وذكر رينينجز في لقاء مع "رويترز" حول الإنفاق الكبير للسعوديين على الترفيه في الخارج أنه سيتم توفير فرص الترفيه في الداخل، وقال: "الهدف هو توجيه الإنفاق إلى الداخل، وفي الوقت ذاته إعداد كعكة أكبر؛ ليمكن صرف الحصة الأكبر للمبالغ المخصصة للترفيه في الداخل".



وأشار إلى أن السعودية سوق عملاقة، ولا يوجد الكثير من المنافسة، وأن هناك فرصًا واضحة جاذبة للاستثمار.

ولم يكشف رينينجر قيمة الاستثمارات المتوقعة بالضبط للقدية، واكتفى بالتأكيد أنها قيمة "ضخمة جدًّا".



يُشار إلى أن مايكل رينينجر أمريكي الجنسية، وانضم إلى القدية قبل فترة قريبة، وعمل في السابق في مشروع لنظام السكك الحديدية فائق السرعة، وأشرف على تطوير منتجعات كبيرة في فلوريدا لشركة والت ديزني الشهيرة، كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي ومدير التطوير التنفيذي لدى شركة ايكوم.