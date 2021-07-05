اختفى في رمضان.. 56 يوماً على فقدان "السميري" بجدة وشقيقه يناشد

كان يرتدي قميصاً وشعره طويل عند خروجه من "الصالحية".. حالة نفسية

لا يزال البحث جارياً عن المواطن محمد سعيد السميري (٤٠ عاماً) الذي فُقد منذُ 29 رمضان ١٤٤٢هـ.

ويعاني "محمد"؛ حاله نفسية، وفقاً لشقيقه خالد السميري؛ مشيراً إلى أنه كان يرتدي قميصاً وشعره طويل عند خروجه من حي الصالحية بجدة.

وأضاف أنه تم تسجيل بلاغ لدى شرطة السامر في ٦-١٠-١٤٤٢هـ، مطالباً قرّاء "سبق" بالتواصل معه في حال تمّ العثور على شقيقه على الرقم: (0505589609).