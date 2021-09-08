النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجهني" نائبة للمشرف على مركز التحول الرقمي شطر الطالبات بجامعة جدة

أصدر رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، قرارًا بتكليف الدكتورة مها بنت محمد الجهني، نائبة للمشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات بشطر الطالبات بالجامعة.

وأعربت "الجهني" عن شكرها لرئيس الجامعة د. عدنان الحميدان، ولوكيلة الجامعة بشطر الطالبات د. شذا خصيفان؛ على دعمهما اللامحدود.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"الجهني" نائبة للمشرف على مركز التحول الرقمي شطر الطالبات بجامعة جدة
سبق

أصدر رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، قرارًا بتكليف الدكتورة مها بنت محمد الجهني، نائبة للمشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات بشطر الطالبات بالجامعة.

وأعربت "الجهني" عن شكرها لرئيس الجامعة د. عدنان الحميدان، ولوكيلة الجامعة بشطر الطالبات د. شذا خصيفان؛ على دعمهما اللامحدود.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
04:17 PM

"الجهني" نائبة للمشرف على مركز التحول الرقمي شطر الطالبات بجامعة جدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
1
489

أصدر رئيس جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، قرارًا بتكليف الدكتورة مها بنت محمد الجهني، نائبة للمشرف على مركز التحول الرقمي وتقنية المعلومات بشطر الطالبات بالجامعة.

وأعربت "الجهني" عن شكرها لرئيس الجامعة د. عدنان الحميدان، ولوكيلة الجامعة بشطر الطالبات د. شذا خصيفان؛ على دعمهما اللامحدود.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,481
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,581
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,804
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,878

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير
صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

صوِّر وأرسل.. لا للتشوه البصري

جمعان الكرت
نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة