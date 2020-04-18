النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. عمالة آسيوية تحول سكنها لتخزين الأغذية و"استراحة معسل" بـ"حوية الطائف"

تم إغلاق الموقع وتطبيق التعليمات ضد المخالفين

حول مجموعة من الوافدين من الجنسية الآسيوية، جزءًا من الشقة التي يسكنونها بالحوية شمال الطائف، إلى مستودع لتخزين الأغذية منتهية الصلاحية، فيما كان الجزء المتبقي من الشقة أشبه بالاستراحة لوجود أرجيلات المعسل، فيما يشهد الموقع تجمعات في مخالفة للتعليمات في ظل الأزمة الحالية التي تشهد تطبيق الإجراءات حيال منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شمال الفرعية"، لهم بالمرصاد، حيث تم دهمهم والكشف عن تلك المخالفات داخل الشقة السكنية التي تعلو مركزًا تموينيًا يعملون فيه، حيث عُثر على كميات من أكياس الأرز والسكر، وبعض الأغذية الأخرى منتهية الصلاحية، وكذلك وجود مكائن لفرم اللحم، ومكائن لخياطة الملابس.

وجرى إغلاق الموقع ومصادرة المضبوطات، وتطبيق التعليمات ضد مرتكبي المخالفة.

الطائف أمانة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
شاهد.. عمالة آسيوية تحول سكنها لتخزين الأغذية و"استراحة معسل" بـ"حوية الطائف"
سبق

حول مجموعة من الوافدين من الجنسية الآسيوية، جزءًا من الشقة التي يسكنونها بالحوية شمال الطائف، إلى مستودع لتخزين الأغذية منتهية الصلاحية، فيما كان الجزء المتبقي من الشقة أشبه بالاستراحة لوجود أرجيلات المعسل، فيما يشهد الموقع تجمعات في مخالفة للتعليمات في ظل الأزمة الحالية التي تشهد تطبيق الإجراءات حيال منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شمال الفرعية"، لهم بالمرصاد، حيث تم دهمهم والكشف عن تلك المخالفات داخل الشقة السكنية التي تعلو مركزًا تموينيًا يعملون فيه، حيث عُثر على كميات من أكياس الأرز والسكر، وبعض الأغذية الأخرى منتهية الصلاحية، وكذلك وجود مكائن لفرم اللحم، ومكائن لخياطة الملابس.

وجرى إغلاق الموقع ومصادرة المضبوطات، وتطبيق التعليمات ضد مرتكبي المخالفة.

18 إبريل 2020 - 25 شعبان 1441
06:55 PM

شاهد.. عمالة آسيوية تحول سكنها لتخزين الأغذية و"استراحة معسل" بـ"حوية الطائف"

تم إغلاق الموقع وتطبيق التعليمات ضد المخالفين

A A A
فهد العتيبي - الطائف
11
14,968

حول مجموعة من الوافدين من الجنسية الآسيوية، جزءًا من الشقة التي يسكنونها بالحوية شمال الطائف، إلى مستودع لتخزين الأغذية منتهية الصلاحية، فيما كان الجزء المتبقي من الشقة أشبه بالاستراحة لوجود أرجيلات المعسل، فيما يشهد الموقع تجمعات في مخالفة للتعليمات في ظل الأزمة الحالية التي تشهد تطبيق الإجراءات حيال منع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت أمانة محافظة الطائف، ممثلة في "بلدية شمال الفرعية"، لهم بالمرصاد، حيث تم دهمهم والكشف عن تلك المخالفات داخل الشقة السكنية التي تعلو مركزًا تموينيًا يعملون فيه، حيث عُثر على كميات من أكياس الأرز والسكر، وبعض الأغذية الأخرى منتهية الصلاحية، وكذلك وجود مكائن لفرم اللحم، ومكائن لخياطة الملابس.

وجرى إغلاق الموقع ومصادرة المضبوطات، وتطبيق التعليمات ضد مرتكبي المخالفة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,337
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,737
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,270
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,386

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

السعودية وكورونا.. وما خفي كان أعظم!!

عبدالرحمن القحطاني
ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

ارحموا الآباء والأمهات من (السناب والتيك توك)

حسن آل عمير
طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

طلاب الجامعات.. والاختبار عن بُعد..!

ماجد الحربي
قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

قوافل الخير السعودية تحاصر تداعيات كورونا

علي آل شرمة
العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة