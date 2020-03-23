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السعودية و"كورونا".. إجراءات استثنائية وحزم في التنفيذ

الهدف عدم التأثير على الجهود الحكومية الرامية لمكافحة الوباء

اتخذت حكومة المملكة مجموعة إجراءات استثنائية غير مسبوقة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد لمكافحته والحد من انتشاره وتعمل السعودية كغيرها من دول العالم تمرّ بظروف دقيقة وحساسة في ظل مواجهة الفيروس، وهو ما يستدعي اتخاذ كل إجراء يضمن عدم التأثير على الجهود الحكومية الرامية لمحاصرة الفيروس، ووضع حد لانتشاره.

ولحرص الحكومة على تنفيذ أقصى الاحتياطات الصحية لحماية مواطنيها، وبالتالي المساهمة مع المجتمع الدولي لمكافحة الوباء، أصدرت عدداً من القرارات التي من شأنها توفير أقصى درجات الحماية للمواطن والمقيم بما يضمن عدم التأثير على الجهود الحكومية الرامية لمحاصرة الفيروس ووضع حد لانتشاره.

وانطلاقاً مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، فقد صدر أمره -حفظه الله- بمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" لمدة 21 يوماً ابتداءً من مساء اليوم، وأصبح لازماً على كل مواطن أو مقيم أخذ المسألة في هذه المرحلة الخطيرة والحرجة على محمل الجد.

وقد تضمّن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة، وبخاصة فترة منع التجوُّل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع؛ إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن، ومَن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.

المملكة العربية السعودية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية و"كورونا".. إجراءات استثنائية وحزم في التنفيذ
سبق

اتخذت حكومة المملكة مجموعة إجراءات استثنائية غير مسبوقة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد لمكافحته والحد من انتشاره وتعمل السعودية كغيرها من دول العالم تمرّ بظروف دقيقة وحساسة في ظل مواجهة الفيروس، وهو ما يستدعي اتخاذ كل إجراء يضمن عدم التأثير على الجهود الحكومية الرامية لمحاصرة الفيروس، ووضع حد لانتشاره.

ولحرص الحكومة على تنفيذ أقصى الاحتياطات الصحية لحماية مواطنيها، وبالتالي المساهمة مع المجتمع الدولي لمكافحة الوباء، أصدرت عدداً من القرارات التي من شأنها توفير أقصى درجات الحماية للمواطن والمقيم بما يضمن عدم التأثير على الجهود الحكومية الرامية لمحاصرة الفيروس ووضع حد لانتشاره.

وانطلاقاً مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، فقد صدر أمره -حفظه الله- بمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" لمدة 21 يوماً ابتداءً من مساء اليوم، وأصبح لازماً على كل مواطن أو مقيم أخذ المسألة في هذه المرحلة الخطيرة والحرجة على محمل الجد.

وقد تضمّن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة، وبخاصة فترة منع التجوُّل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع؛ إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن، ومَن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
04:58 PM

السعودية و"كورونا".. إجراءات استثنائية وحزم في التنفيذ

الهدف عدم التأثير على الجهود الحكومية الرامية لمكافحة الوباء

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عبدالله البارقي - الرياض
2
4,911

اتخذت حكومة المملكة مجموعة إجراءات استثنائية غير مسبوقة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد لمكافحته والحد من انتشاره وتعمل السعودية كغيرها من دول العالم تمرّ بظروف دقيقة وحساسة في ظل مواجهة الفيروس، وهو ما يستدعي اتخاذ كل إجراء يضمن عدم التأثير على الجهود الحكومية الرامية لمحاصرة الفيروس، ووضع حد لانتشاره.

ولحرص الحكومة على تنفيذ أقصى الاحتياطات الصحية لحماية مواطنيها، وبالتالي المساهمة مع المجتمع الدولي لمكافحة الوباء، أصدرت عدداً من القرارات التي من شأنها توفير أقصى درجات الحماية للمواطن والمقيم بما يضمن عدم التأثير على الجهود الحكومية الرامية لمحاصرة الفيروس ووضع حد لانتشاره.

وانطلاقاً مما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله- من حرص بالغ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين للحد من انتشار فيروس "كورونا" الجديد، فقد صدر أمره -حفظه الله- بمنع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا" لمدة 21 يوماً ابتداءً من مساء اليوم، وأصبح لازماً على كل مواطن أو مقيم أخذ المسألة في هذه المرحلة الخطيرة والحرجة على محمل الجد.

وقد تضمّن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة، وبخاصة فترة منع التجوُّل، وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع؛ إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن، ومَن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.

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