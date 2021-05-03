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"الصحة": تسجيل 953 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الشؤون الإسلامية" تنفذ 280 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع

في 13 أسبوعاً.. لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

‬ نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 22.549 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة ؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال ثلاثة عشر أسبوعاً 282.704 جولات رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وقد رصدت الوزارة 107 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً وشملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات عامة وصلاة التراويح خاصة، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة.

وبلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بها 1796 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية.
وجدّدت التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد، خصوصاً في هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من الشهر الكريم خلال صلاتي التراويح والقيام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تنفذ 280 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع
سبق

‬ نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 22.549 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة ؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال ثلاثة عشر أسبوعاً 282.704 جولات رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وقد رصدت الوزارة 107 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً وشملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات عامة وصلاة التراويح خاصة، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة.

وبلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بها 1796 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية.
وجدّدت التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد، خصوصاً في هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من الشهر الكريم خلال صلاتي التراويح والقيام.

03 مايو 2021 - 21 رمضان 1442
03:01 PM

"الشؤون الإسلامية" تنفذ 280 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع

في 13 أسبوعاً.. لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬ نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 22.549 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة ؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ووصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال ثلاثة عشر أسبوعاً 282.704 جولات رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وقد رصدت الوزارة 107 مخالفات من منسوبي المساجد والمصلين تم معالجتها فوراً وشملت عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات عامة وصلاة التراويح خاصة، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة.

وبلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخٍ في تطبيق الإجراءات الاحترازية بها 1796 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية.
وجدّدت التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد، خصوصاً في هذه الأيام المباركة العشر الأواخر من الشهر الكريم خلال صلاتي التراويح والقيام.

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