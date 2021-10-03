النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نادك" تتصدر العلامات التجارية في السلة الغذائية لدى المستهلكين بالسعودية

تتضمن منتجات زيت الزيتون العضوي والطبخ والزبدة وكريمة الخفق والطبخ

تصدرت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" المركز الأول في السلة الغذائية لدى المستهلكين "Food Pantry"، مقارنة بالعلامات التجارية الغذائية الأخرى على مستوى المملكة، لتضاف إلى نجاحات الشركة التي تعد واحدة من أقوى العلامات التجارية في قطاع السلع سريعة الاستهلاك.

جاء ذلك وفق تصنيف سنوي أجرته الشركة العالمية "YouGov"، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقديم الخدمات الشاملة عن أبحاث السوق، وتمتلك أكبر قاعدة للأبحاث المتوفرة عبر شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وبحسب تصنيف الشركة العالمية "YouGov"، فقد تصدرت "نادك" المركز الأول بالمملكة في السلة الغذائية لدى المستهلكين العام الحالي، والتي تتضمن منتجات زيت الزيتون العضوي، وزيت زيتون الطبخ، والزبدة، وكريمة الخفق، وكريمة الطبخ.

واحتلت "نادك" المرتبة الثالثة في كل من قائمة المشروبات عن منتجات العصائر وقائمة الألبان عن منتجات الحليب الطازج وطويل الأجل، والقشطة، واللبنة الطازجة وطويلة الأجل، والزبادي، وكذلك الأجبان، وفقًا لتصنيفات "يوجوف" FMCG / CPG 2021 في المملكة العربية السعودية.

وتشير تصنيفات YouGov's FMCG / CPG لعام 2021 إلى العلامات التجارية الاستهلاكية الأعلى تصنيفًا في هذا القطاع، فيما تستند التصنيفات إلى درجة المؤشر من YouGov Brand Index، وهو مقياس للصحة العامة للعلامة التجارية يتم حسابه من خلال أخذ متوسط الانطباع والجودة والقيمة والرضا والتوصية والسمعة على مدار 12 شهرًا.

واشتملت تصنيفات السلع الاستهلاكية وفق تصنيف YouGov على ست فئات رئيسة هي: العناية الشخصية، والوجبات الخفيفة، والمشروبات، ومنتجات الألبان، والأطعمة، والعناية بالمنزل.

يُذكر أن "نادك" بدأت عام 1981م، وهي من أوائل الشركات الصناعية الغذائية والزراعية في المملكة، وإحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتنوع نشاطها ما بين منتجات الألبان والعصائر والخضار والأغذية المتنوعة، وذلك من خلال أكثر من 200 منتج ذي قيمة غذائية عالية لتعزيز أسلوب الحياة الصحي.

كما حافظت "نادك" على ريادتها في قطاع تجهيز الأغذية، ومواصلة توفير جودة المنتج وسلامة الغذاء عبر قياسات شاملة، وفق أعلى المواصفات العالمية المعتمدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"نادك" تتصدر العلامات التجارية في السلة الغذائية لدى المستهلكين بالسعودية
سبق

تصدرت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" المركز الأول في السلة الغذائية لدى المستهلكين "Food Pantry"، مقارنة بالعلامات التجارية الغذائية الأخرى على مستوى المملكة، لتضاف إلى نجاحات الشركة التي تعد واحدة من أقوى العلامات التجارية في قطاع السلع سريعة الاستهلاك.

جاء ذلك وفق تصنيف سنوي أجرته الشركة العالمية "YouGov"، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقديم الخدمات الشاملة عن أبحاث السوق، وتمتلك أكبر قاعدة للأبحاث المتوفرة عبر شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وبحسب تصنيف الشركة العالمية "YouGov"، فقد تصدرت "نادك" المركز الأول بالمملكة في السلة الغذائية لدى المستهلكين العام الحالي، والتي تتضمن منتجات زيت الزيتون العضوي، وزيت زيتون الطبخ، والزبدة، وكريمة الخفق، وكريمة الطبخ.

واحتلت "نادك" المرتبة الثالثة في كل من قائمة المشروبات عن منتجات العصائر وقائمة الألبان عن منتجات الحليب الطازج وطويل الأجل، والقشطة، واللبنة الطازجة وطويلة الأجل، والزبادي، وكذلك الأجبان، وفقًا لتصنيفات "يوجوف" FMCG / CPG 2021 في المملكة العربية السعودية.

وتشير تصنيفات YouGov's FMCG / CPG لعام 2021 إلى العلامات التجارية الاستهلاكية الأعلى تصنيفًا في هذا القطاع، فيما تستند التصنيفات إلى درجة المؤشر من YouGov Brand Index، وهو مقياس للصحة العامة للعلامة التجارية يتم حسابه من خلال أخذ متوسط الانطباع والجودة والقيمة والرضا والتوصية والسمعة على مدار 12 شهرًا.

واشتملت تصنيفات السلع الاستهلاكية وفق تصنيف YouGov على ست فئات رئيسة هي: العناية الشخصية، والوجبات الخفيفة، والمشروبات، ومنتجات الألبان، والأطعمة، والعناية بالمنزل.

يُذكر أن "نادك" بدأت عام 1981م، وهي من أوائل الشركات الصناعية الغذائية والزراعية في المملكة، وإحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتنوع نشاطها ما بين منتجات الألبان والعصائر والخضار والأغذية المتنوعة، وذلك من خلال أكثر من 200 منتج ذي قيمة غذائية عالية لتعزيز أسلوب الحياة الصحي.

كما حافظت "نادك" على ريادتها في قطاع تجهيز الأغذية، ومواصلة توفير جودة المنتج وسلامة الغذاء عبر قياسات شاملة، وفق أعلى المواصفات العالمية المعتمدة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
11:52 PM

"نادك" تتصدر العلامات التجارية في السلة الغذائية لدى المستهلكين بالسعودية

تتضمن منتجات زيت الزيتون العضوي والطبخ والزبدة وكريمة الخفق والطبخ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,340

تصدرت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" المركز الأول في السلة الغذائية لدى المستهلكين "Food Pantry"، مقارنة بالعلامات التجارية الغذائية الأخرى على مستوى المملكة، لتضاف إلى نجاحات الشركة التي تعد واحدة من أقوى العلامات التجارية في قطاع السلع سريعة الاستهلاك.

جاء ذلك وفق تصنيف سنوي أجرته الشركة العالمية "YouGov"، والتي تعد واحدة من أبرز الشركات الرائدة عالميًا في مجال تقديم الخدمات الشاملة عن أبحاث السوق، وتمتلك أكبر قاعدة للأبحاث المتوفرة عبر شبكة الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وبحسب تصنيف الشركة العالمية "YouGov"، فقد تصدرت "نادك" المركز الأول بالمملكة في السلة الغذائية لدى المستهلكين العام الحالي، والتي تتضمن منتجات زيت الزيتون العضوي، وزيت زيتون الطبخ، والزبدة، وكريمة الخفق، وكريمة الطبخ.

واحتلت "نادك" المرتبة الثالثة في كل من قائمة المشروبات عن منتجات العصائر وقائمة الألبان عن منتجات الحليب الطازج وطويل الأجل، والقشطة، واللبنة الطازجة وطويلة الأجل، والزبادي، وكذلك الأجبان، وفقًا لتصنيفات "يوجوف" FMCG / CPG 2021 في المملكة العربية السعودية.

وتشير تصنيفات YouGov's FMCG / CPG لعام 2021 إلى العلامات التجارية الاستهلاكية الأعلى تصنيفًا في هذا القطاع، فيما تستند التصنيفات إلى درجة المؤشر من YouGov Brand Index، وهو مقياس للصحة العامة للعلامة التجارية يتم حسابه من خلال أخذ متوسط الانطباع والجودة والقيمة والرضا والتوصية والسمعة على مدار 12 شهرًا.

واشتملت تصنيفات السلع الاستهلاكية وفق تصنيف YouGov على ست فئات رئيسة هي: العناية الشخصية، والوجبات الخفيفة، والمشروبات، ومنتجات الألبان، والأطعمة، والعناية بالمنزل.

يُذكر أن "نادك" بدأت عام 1981م، وهي من أوائل الشركات الصناعية الغذائية والزراعية في المملكة، وإحدى أكبر الشركات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتنوع نشاطها ما بين منتجات الألبان والعصائر والخضار والأغذية المتنوعة، وذلك من خلال أكثر من 200 منتج ذي قيمة غذائية عالية لتعزيز أسلوب الحياة الصحي.

كما حافظت "نادك" على ريادتها في قطاع تجهيز الأغذية، ومواصلة توفير جودة المنتج وسلامة الغذاء عبر قياسات شاملة، وفق أعلى المواصفات العالمية المعتمدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,184
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,801
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,972
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,435

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة