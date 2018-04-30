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العثور على مفقود "علقة المدينة" متوفى بعد انقلاب سيارته في الصحراء

انقطعت أخباره منذ الجمعة الماضية وبلاغ فقده لم يصل سوى ليلة البارحة

عثر فريق "عيون الصحراء" قبل قليل على مفقود بلغة (شرق المدينة المنورة ٢٠٠ كلم) متوفى بعد انقلاب سيارته في الصحراء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفريق "عيون الصحراء" محمد الحمادي: أنه تم فقد المواطن يوم الجمعة الماضي، ولَم يصلنا بلاغ فقده سوى ليلة البارحة ، حيث أكد البلاغ أن المفقود يقود سيارة هايلكس دبل موديل ٢٠١٤ م وأن أخباره انقطعت من يوم الجمعة.

وأضاف الحمادي أنه في صباح اليوم الاثنين انطلق الفريق ومن خلال خبرات الأعضاء تم البحث عن المفقود في الأماكن التي تم تحديدها ، ليتم العثور من قبل عضو الفريق جزاء الشمري على المفقود متوفى - رحمه الله - إثر انقلاب سيارته في منطقة صحراوية شمال قرية "بلغة" ١٣ كم ، والتي تتبع منطقة المدينة المنورة وتبعد عنها شرقا ٢٠٠ كلم.

وتابع الحمادي " فريق عيون الصحراء برئاسة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود يبلغ عدد أعضائه ٧٥ عضوا من جميع أنحاء المملكة ، وشارك في عدة مهمات بحث وكان آخرها عملية البحث عن مفقود العمارية وقد عثر عليه عضو الفريق طلال المطيري متوفى رحمه الله ".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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العثور على مفقود "علقة المدينة" متوفى بعد انقلاب سيارته في الصحراء
سبق

عثر فريق "عيون الصحراء" قبل قليل على مفقود بلغة (شرق المدينة المنورة ٢٠٠ كلم) متوفى بعد انقلاب سيارته في الصحراء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفريق "عيون الصحراء" محمد الحمادي: أنه تم فقد المواطن يوم الجمعة الماضي، ولَم يصلنا بلاغ فقده سوى ليلة البارحة ، حيث أكد البلاغ أن المفقود يقود سيارة هايلكس دبل موديل ٢٠١٤ م وأن أخباره انقطعت من يوم الجمعة.

وأضاف الحمادي أنه في صباح اليوم الاثنين انطلق الفريق ومن خلال خبرات الأعضاء تم البحث عن المفقود في الأماكن التي تم تحديدها ، ليتم العثور من قبل عضو الفريق جزاء الشمري على المفقود متوفى - رحمه الله - إثر انقلاب سيارته في منطقة صحراوية شمال قرية "بلغة" ١٣ كم ، والتي تتبع منطقة المدينة المنورة وتبعد عنها شرقا ٢٠٠ كلم.

وتابع الحمادي " فريق عيون الصحراء برئاسة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود يبلغ عدد أعضائه ٧٥ عضوا من جميع أنحاء المملكة ، وشارك في عدة مهمات بحث وكان آخرها عملية البحث عن مفقود العمارية وقد عثر عليه عضو الفريق طلال المطيري متوفى رحمه الله ".

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
04:14 PM

العثور على مفقود "علقة المدينة" متوفى بعد انقلاب سيارته في الصحراء

انقطعت أخباره منذ الجمعة الماضية وبلاغ فقده لم يصل سوى ليلة البارحة

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فلاح الجوفان - المدينة المنورة
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47,947

عثر فريق "عيون الصحراء" قبل قليل على مفقود بلغة (شرق المدينة المنورة ٢٠٠ كلم) متوفى بعد انقلاب سيارته في الصحراء.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفريق "عيون الصحراء" محمد الحمادي: أنه تم فقد المواطن يوم الجمعة الماضي، ولَم يصلنا بلاغ فقده سوى ليلة البارحة ، حيث أكد البلاغ أن المفقود يقود سيارة هايلكس دبل موديل ٢٠١٤ م وأن أخباره انقطعت من يوم الجمعة.

وأضاف الحمادي أنه في صباح اليوم الاثنين انطلق الفريق ومن خلال خبرات الأعضاء تم البحث عن المفقود في الأماكن التي تم تحديدها ، ليتم العثور من قبل عضو الفريق جزاء الشمري على المفقود متوفى - رحمه الله - إثر انقلاب سيارته في منطقة صحراوية شمال قرية "بلغة" ١٣ كم ، والتي تتبع منطقة المدينة المنورة وتبعد عنها شرقا ٢٠٠ كلم.

وتابع الحمادي " فريق عيون الصحراء برئاسة الأمير نايف بن ماجد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود يبلغ عدد أعضائه ٧٥ عضوا من جميع أنحاء المملكة ، وشارك في عدة مهمات بحث وكان آخرها عملية البحث عن مفقود العمارية وقد عثر عليه عضو الفريق طلال المطيري متوفى رحمه الله ".

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