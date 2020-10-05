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السديس: الرئاسة غدت مثالًا يُحتذى في فن إدارة الحشود

أكد ضرورة استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالفريق التنفيذي الميداني لخدمة المعتمرين؛ وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لاستقبال المعتمرين.

وأكد خلال اللقاء، الاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية؛ لضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

كما شدد على جودة تنفيذ الأعمال، خصوصًا أن الرئاسة العامة تحظى بدعم دائم من القيادة الرشيدة حفظها الله؛ منوهًا بالتعاون المميز من قِبَل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والعاملة بالمسجد الحرام.

وأعرب عن سعادته البالغة بما شهده من تكاتف وتعاضد وتفانٍ من كل الوكالات والإدارات العاملة في المسجد الحرام؛ مؤكدًا أن الرئاسة -بتوفيق الله ثم توجيهات ولاة الأمر- قد غدت مثالًا يُحتذى في فن إدارة الحشود؛ داعيًا لمزيد من البذل والجهد وتحقيقًا للتطلعات الكريمة في استمرار منظومة الخدمات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السديس: الرئاسة غدت مثالًا يُحتذى في فن إدارة الحشود
سبق

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالفريق التنفيذي الميداني لخدمة المعتمرين؛ وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لاستقبال المعتمرين.

وأكد خلال اللقاء، الاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية؛ لضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

كما شدد على جودة تنفيذ الأعمال، خصوصًا أن الرئاسة العامة تحظى بدعم دائم من القيادة الرشيدة حفظها الله؛ منوهًا بالتعاون المميز من قِبَل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والعاملة بالمسجد الحرام.

وأعرب عن سعادته البالغة بما شهده من تكاتف وتعاضد وتفانٍ من كل الوكالات والإدارات العاملة في المسجد الحرام؛ مؤكدًا أن الرئاسة -بتوفيق الله ثم توجيهات ولاة الأمر- قد غدت مثالًا يُحتذى في فن إدارة الحشود؛ داعيًا لمزيد من البذل والجهد وتحقيقًا للتطلعات الكريمة في استمرار منظومة الخدمات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

05 أكتوبر 2020 - 18 صفر 1442
08:39 AM

السديس: الرئاسة غدت مثالًا يُحتذى في فن إدارة الحشود

أكد ضرورة استمرار العمل بالإجراءات الاحترازية

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالفريق التنفيذي الميداني لخدمة المعتمرين؛ وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لاستقبال المعتمرين.

وأكد خلال اللقاء، الاهتمام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات الصحية؛ لضمان سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

كما شدد على جودة تنفيذ الأعمال، خصوصًا أن الرئاسة العامة تحظى بدعم دائم من القيادة الرشيدة حفظها الله؛ منوهًا بالتعاون المميز من قِبَل جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة والعاملة بالمسجد الحرام.

وأعرب عن سعادته البالغة بما شهده من تكاتف وتعاضد وتفانٍ من كل الوكالات والإدارات العاملة في المسجد الحرام؛ مؤكدًا أن الرئاسة -بتوفيق الله ثم توجيهات ولاة الأمر- قد غدت مثالًا يُحتذى في فن إدارة الحشود؛ داعيًا لمزيد من البذل والجهد وتحقيقًا للتطلعات الكريمة في استمرار منظومة الخدمات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

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