النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفيات وإصابات وشفاء.. أرقام جديدة لـ"الجائحة" في عمان والكويت

وزارة الصحة في السلطنة: عدد حالات التعافي وصل لـ٧٦١٢٤ حالة

سجلت سلطنة عمان اليوم ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ٥٢١ وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أنها سجلت ٢٠٧ إصابات جديدة بالفيروس؛ منها ١٦٧ حالة لعمانيين؛ ليصل عدد المصابين إلى ٨١٧٨٧ حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ ٧٦١٢٤ حالة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن شفاء 509 حالات من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64.028 حالة.

وقالت الوزارة: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

سلطنة عمان فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفيات وإصابات وشفاء.. أرقام جديدة لـ"الجائحة" في عمان والكويت
سبق

سجلت سلطنة عمان اليوم ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ٥٢١ وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أنها سجلت ٢٠٧ إصابات جديدة بالفيروس؛ منها ١٦٧ حالة لعمانيين؛ ليصل عدد المصابين إلى ٨١٧٨٧ حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ ٧٦١٢٤ حالة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن شفاء 509 حالات من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64.028 حالة.

وقالت الوزارة: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
01:37 PM

وفيات وإصابات وشفاء.. أرقام جديدة لـ"الجائحة" في عمان والكويت

وزارة الصحة في السلطنة: عدد حالات التعافي وصل لـ٧٦١٢٤ حالة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
458

سجلت سلطنة عمان اليوم ثماني وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى ٥٢١ وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أنها سجلت ٢٠٧ إصابات جديدة بالفيروس؛ منها ١٦٧ حالة لعمانيين؛ ليصل عدد المصابين إلى ٨١٧٨٧ حالة.

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي بلغ ٧٦١٢٤ حالة.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن شفاء 509 حالات من المصابين بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 64.028 حالة.

وقالت الوزارة: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,798
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,222
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,068
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,540

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة