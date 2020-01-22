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"مجلس حقوق الإنسان": على مؤسسات المجتمع المدني التوعية بآثار العضل

خلال اجتماع عقده اليوم في مقر الهيئة بالرياض برئاسة عبدالعزيز الخيال

اطلع مجلس هيئة حقوق الإنسان، خلال اجتماعه بمقر الهيئة في الرياض برئاسة نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، على تقرير لجنة الشؤون الشرعية والقانونية بشأن دراسة موضوع العضل بناءً على توجيه رئيس الهيئة في هذا الشأن.

وأشاد المجلس بقواعد دعاوى العضل الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما أوصى بأهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالآثار السلبية المترتبة على العضل.

واطلع المجلس على تقرير اللجنة الثقافية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بشأن الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان وآلية التعاون مع الجامعات الوطنية ووزارة التعليم في ذلك، بما يتيح الاستفادة من أبحاثهم في مجالات حقوق الإنسان. كما اطلع على تقرير لجنة شؤون العدالة الجنائية بشأن دراسة موضوع زيارات المحاكم من الدرجة الأولى.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ووجه في شأنها بما رآه.

مجلس هيئة حقوق الإنسان الرياض عبدالعزيز بن عبدالله الخيال

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مجلس حقوق الإنسان": على مؤسسات المجتمع المدني التوعية بآثار العضل
سبق

اطلع مجلس هيئة حقوق الإنسان، خلال اجتماعه بمقر الهيئة في الرياض برئاسة نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، على تقرير لجنة الشؤون الشرعية والقانونية بشأن دراسة موضوع العضل بناءً على توجيه رئيس الهيئة في هذا الشأن.

وأشاد المجلس بقواعد دعاوى العضل الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما أوصى بأهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالآثار السلبية المترتبة على العضل.

واطلع المجلس على تقرير اللجنة الثقافية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بشأن الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان وآلية التعاون مع الجامعات الوطنية ووزارة التعليم في ذلك، بما يتيح الاستفادة من أبحاثهم في مجالات حقوق الإنسان. كما اطلع على تقرير لجنة شؤون العدالة الجنائية بشأن دراسة موضوع زيارات المحاكم من الدرجة الأولى.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ووجه في شأنها بما رآه.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
02:28 PM

"مجلس حقوق الإنسان": على مؤسسات المجتمع المدني التوعية بآثار العضل

خلال اجتماع عقده اليوم في مقر الهيئة بالرياض برئاسة عبدالعزيز الخيال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اطلع مجلس هيئة حقوق الإنسان، خلال اجتماعه بمقر الهيئة في الرياض برئاسة نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، على تقرير لجنة الشؤون الشرعية والقانونية بشأن دراسة موضوع العضل بناءً على توجيه رئيس الهيئة في هذا الشأن.

وأشاد المجلس بقواعد دعاوى العضل الصادرة عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما أوصى بأهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في التوعية بالآثار السلبية المترتبة على العضل.

واطلع المجلس على تقرير اللجنة الثقافية ونشر ثقافة حقوق الإنسان بشأن الدراسات والبحوث المتعلقة بحقوق الإنسان وآلية التعاون مع الجامعات الوطنية ووزارة التعليم في ذلك، بما يتيح الاستفادة من أبحاثهم في مجالات حقوق الإنسان. كما اطلع على تقرير لجنة شؤون العدالة الجنائية بشأن دراسة موضوع زيارات المحاكم من الدرجة الأولى.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ووجه في شأنها بما رآه.

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