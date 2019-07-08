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"أدبي الأحساء" يستضيف ندوة "دور عاصفة الحزم في تعزيز الأمن الوطني"

يلقيها “شامي الظاهري" الأربعاء القادم

يستضيف نادي الأحساء الأدبي، مساء الأربعاء، عضو منتدى الخبرة السعودي، الخبير العسكري المحلل الاستراتيجي اللواء ركن دكتور شامي الظاهري، في محاضرة عن "عاصفة الحزم وأثرها في تقوية وتعزيز الأمن الوطني السعودي والعربي".

تقام الندوة ضمن البرنامج الصيفي للنادي "صيفي.. ثقافي"، بالتعاون مع منتدى الخبرة السعودي، ويديرها الخبير الاستراتيجي الباحث الاجتماعي، الدكتور نافل بن غازي النفيعي.

ووجه النادي الدعوة عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه المحاضرة تأتي في سياق برنامج النادي الإثرائي الصيفي الذي يستمر حتى نهاية الإجازة الصيفية للعام 1440هـ، والدعوة عامة للجميع.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"أدبي الأحساء" يستضيف ندوة "دور عاصفة الحزم في تعزيز الأمن الوطني"
سبق

يستضيف نادي الأحساء الأدبي، مساء الأربعاء، عضو منتدى الخبرة السعودي، الخبير العسكري المحلل الاستراتيجي اللواء ركن دكتور شامي الظاهري، في محاضرة عن "عاصفة الحزم وأثرها في تقوية وتعزيز الأمن الوطني السعودي والعربي".

تقام الندوة ضمن البرنامج الصيفي للنادي "صيفي.. ثقافي"، بالتعاون مع منتدى الخبرة السعودي، ويديرها الخبير الاستراتيجي الباحث الاجتماعي، الدكتور نافل بن غازي النفيعي.

ووجه النادي الدعوة عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه المحاضرة تأتي في سياق برنامج النادي الإثرائي الصيفي الذي يستمر حتى نهاية الإجازة الصيفية للعام 1440هـ، والدعوة عامة للجميع.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
07:13 PM

"أدبي الأحساء" يستضيف ندوة "دور عاصفة الحزم في تعزيز الأمن الوطني"

يلقيها “شامي الظاهري" الأربعاء القادم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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يستضيف نادي الأحساء الأدبي، مساء الأربعاء، عضو منتدى الخبرة السعودي، الخبير العسكري المحلل الاستراتيجي اللواء ركن دكتور شامي الظاهري، في محاضرة عن "عاصفة الحزم وأثرها في تقوية وتعزيز الأمن الوطني السعودي والعربي".

تقام الندوة ضمن البرنامج الصيفي للنادي "صيفي.. ثقافي"، بالتعاون مع منتدى الخبرة السعودي، ويديرها الخبير الاستراتيجي الباحث الاجتماعي، الدكتور نافل بن غازي النفيعي.

ووجه النادي الدعوة عبر موقعه الإلكتروني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن هذه المحاضرة تأتي في سياق برنامج النادي الإثرائي الصيفي الذي يستمر حتى نهاية الإجازة الصيفية للعام 1440هـ، والدعوة عامة للجميع.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,764
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