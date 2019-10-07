النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"البيئة" تسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية بالمملكة وإدخال أصناف جديدة

"الخطيب": يمكن من خلالها زيادة المكونات الغذائية وتحسين الطعم والقوام

أكد مدير الإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أن الوزارة تسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية، وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية في السوق السعودي.

وأوضح د.الخطيب، خلال زيارته لمقر شركة بنلتي في سان فرانسسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة وفد من المملكة ضم ممثلين من الخطوط السعودية للتموين برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات سلطان البوق، ومستشار الاستثمار من السوفت بنك، أن الزيارة هدفت إلى مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين لتوطين تقنيات الزراعة العمودية وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية مثل الكرنب الصيني، وأوراق الخردل الياباني والشمر، وأوراق الشمندر، وأنواع الخس المختلفة في السوق المحلي.

وبيّن "الخطيب" أنه يمكن عبر هذه التقنية التحكمُ في الإضاءة ومركّبات التغذية؛ لزيادة المكونات الغذائية، وتحسين الطعم والقوام، وزيادة مدة حفظ المنتجات الزراعية التي تُعَد صحيّة وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى.

وأشار إلى أنه طرح على طاولة المناقشات، إنشاء مزرعتين للزراعة العمودية بالمملكة، تديرها شركة "بنلتي"، وتوقيع اتفاقية إطارية بين شركة "بنلتي" والخطوط السعودية للتموين؛ لاستفادة الأخيرة من منتجات هذه المزارع لتموين وجبات الركاب.

وزارة البيئة والمياه والزراعة البيئة الزراعة العمودية السوق السعودي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"البيئة" تسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية بالمملكة وإدخال أصناف جديدة
سبق

أكد مدير الإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أن الوزارة تسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية، وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية في السوق السعودي.

وأوضح د.الخطيب، خلال زيارته لمقر شركة بنلتي في سان فرانسسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة وفد من المملكة ضم ممثلين من الخطوط السعودية للتموين برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات سلطان البوق، ومستشار الاستثمار من السوفت بنك، أن الزيارة هدفت إلى مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين لتوطين تقنيات الزراعة العمودية وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية مثل الكرنب الصيني، وأوراق الخردل الياباني والشمر، وأوراق الشمندر، وأنواع الخس المختلفة في السوق المحلي.

وبيّن "الخطيب" أنه يمكن عبر هذه التقنية التحكمُ في الإضاءة ومركّبات التغذية؛ لزيادة المكونات الغذائية، وتحسين الطعم والقوام، وزيادة مدة حفظ المنتجات الزراعية التي تُعَد صحيّة وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى.

وأشار إلى أنه طرح على طاولة المناقشات، إنشاء مزرعتين للزراعة العمودية بالمملكة، تديرها شركة "بنلتي"، وتوقيع اتفاقية إطارية بين شركة "بنلتي" والخطوط السعودية للتموين؛ لاستفادة الأخيرة من منتجات هذه المزارع لتموين وجبات الركاب.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
11:19 AM

"البيئة" تسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية بالمملكة وإدخال أصناف جديدة

"الخطيب": يمكن من خلالها زيادة المكونات الغذائية وتحسين الطعم والقوام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
165

أكد مدير الإدارة العامة للثروة النباتية بوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور سليمان الخطيب، أن الوزارة تسعى لتوطين تقنيات الزراعة العمودية، وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية في السوق السعودي.

وأوضح د.الخطيب، خلال زيارته لمقر شركة بنلتي في سان فرانسسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية، برفقة وفد من المملكة ضم ممثلين من الخطوط السعودية للتموين برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للخدمات سلطان البوق، ومستشار الاستثمار من السوفت بنك، أن الزيارة هدفت إلى مناقشة أوجه التعاون بين الجانبين لتوطين تقنيات الزراعة العمودية وإدخال أصناف زراعية ذات قيمة اقتصادية وغذائية عالية مثل الكرنب الصيني، وأوراق الخردل الياباني والشمر، وأوراق الشمندر، وأنواع الخس المختلفة في السوق المحلي.

وبيّن "الخطيب" أنه يمكن عبر هذه التقنية التحكمُ في الإضاءة ومركّبات التغذية؛ لزيادة المكونات الغذائية، وتحسين الطعم والقوام، وزيادة مدة حفظ المنتجات الزراعية التي تُعَد صحيّة وآمنة وخالية من متبقيات المبيدات والملوثات الأخرى.

وأشار إلى أنه طرح على طاولة المناقشات، إنشاء مزرعتين للزراعة العمودية بالمملكة، تديرها شركة "بنلتي"، وتوقيع اتفاقية إطارية بين شركة "بنلتي" والخطوط السعودية للتموين؛ لاستفادة الأخيرة من منتجات هذه المزارع لتموين وجبات الركاب.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,668
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,525
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,591
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,259

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة