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آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 355 مليونًا

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 119.5 مليونًا حتى صباح اليوم الأحد؛ فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لنحو 355 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 119 مليونًا و514 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 67.7 مليونًا؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى نحو مليونين و648 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 355 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب إفريقيا.. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

فيروس كورونا الجديد

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آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم
سبق

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 119.5 مليونًا حتى صباح اليوم الأحد؛ فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لنحو 355 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 119 مليونًا و514 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 67.7 مليونًا؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى نحو مليونين و648 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 355 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب إفريقيا.. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
11:59 AM

آخر تحديث.. 119.5 مليون إصابة بكورونا حول العالم

وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها إلى 355 مليونًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 119.5 مليونًا حتى صباح اليوم الأحد؛ فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لنحو 355 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 119 مليونًا و514 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 67.7 مليونًا؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى نحو مليونين و648 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو 355 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها البرازيل ثم الهند وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب إفريقيا.. كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

وتتصدر الولايات المتحدة كذلك دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإسرائيل. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة الملقحين بين السكان بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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