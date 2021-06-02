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تصادم في مكة يخلف 6 إصابات على طريق الدائري الرابع

باشرته "الهلال الأحمر".. قدّمت الإسعاف للمصابين ونقلتهم للمستشفى

أُصيب 6 أشخاص في حادث مروري وقع على طريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة، صباح اليوم؛ فيما تدخل الهلال الأحمر ونقل الحالات إلى المستشفى.

تفصيلاً، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم الأربعاء، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم بعد جسر الدائري الرابع بمكة المكرّمة في اتجاه جدة وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني عبدالله جرادي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود 6 إصابات: إصابتان متوسطتا الخطورة، وإصابتان بسيطتان، وإصابتان؛ رفض المصابان النقل.

وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت إصابتان إلى مستشفى النور التخصصي، وإصابتان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تصادم في مكة يخلف 6 إصابات على طريق الدائري الرابع
سبق

أُصيب 6 أشخاص في حادث مروري وقع على طريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة، صباح اليوم؛ فيما تدخل الهلال الأحمر ونقل الحالات إلى المستشفى.

تفصيلاً، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم الأربعاء، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم بعد جسر الدائري الرابع بمكة المكرّمة في اتجاه جدة وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني عبدالله جرادي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود 6 إصابات: إصابتان متوسطتا الخطورة، وإصابتان بسيطتان، وإصابتان؛ رفض المصابان النقل.

وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت إصابتان إلى مستشفى النور التخصصي، وإصابتان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
12:24 PM

تصادم في مكة يخلف 6 إصابات على طريق الدائري الرابع

باشرته "الهلال الأحمر".. قدّمت الإسعاف للمصابين ونقلتهم للمستشفى

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,615

أُصيب 6 أشخاص في حادث مروري وقع على طريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة، صباح اليوم؛ فيما تدخل الهلال الأحمر ونقل الحالات إلى المستشفى.

تفصيلاً، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، صباح اليوم الأربعاء، بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم بعد جسر الدائري الرابع بمكة المكرّمة في اتجاه جدة وبه عدد من الإصابات، وفور تلقي البلاغ تم توجيه 3 فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني عبدالله جرادي.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود 6 إصابات: إصابتان متوسطتا الخطورة، وإصابتان بسيطتان، وإصابتان؛ رفض المصابان النقل.

وتمّ تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، ونُقلت إصابتان إلى مستشفى النور التخصصي، وإصابتان إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر.

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