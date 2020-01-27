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نائب أمير الرياض يفتتح أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود‎

كرم الجهات الراعية وفي مقدمتها "أرمكو" و"الاتصالات السعودية "

رعى نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز صباح اليوم الاثنين حفل افتتاح أسبوع المهنة والخريج والمعرض المصاحب الذي تقيمه جامعة الملك سعود خلال الفترة من 2- 7 / 6 / 1441 في بهو الجامعة بالدرعية للطلاب والطالبات.

وأكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اهتمامَ الجامعةِ بما أُتيحَ لها من إمكانياتٍ عالية، ودعمٍ سخيٍ من قِبلِ حكومة المملكة ممثلةً بخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانِ بنِ عبدِالعزيز وولي عهدِه الأمينِ صاحبَ السمو الملكي الأميرِ محمّدِ بنِ سلمانِ يحفظهما الله- وسعِيها الدؤوبِ إلى تحقيقِ أعلى مستوياتِ التطويرِ والبناءِ في برامجِها ومناهجِها لتسهمَ بفاعليةٍ كبيرةِ في تنميةِ الوطنِ وخدمةِ المجتمعِ بما يتوافق مع رؤية الوطن 2030.

وقال إن هذا الأسبوع يأتي مواكبةً لطموحِ الجامعةِ في تحقيقِ عددٍ من الأهدافِ أبرزها تهيئةُ الطلابِ والطالباتِ والخريجينِ والخريجاتِ لسوقِ العملِ، وتطلعاتِه.

وقال إن الجامعةُ حرصت على دعوةِ أكثر من 45 من شركاتِ ومؤسساتِ القطاعاتِ الحكوميةِ والخاصةِ؛ للمشاركةِ في عرضِ برامجِها التي تَتَطلبُ توفيرَ فرصَ عمل للخريجين، وتدريبَ طلابِ الجامعةِ على اكتساب القدراتِ المطلوبةِ. مساهمةً منها في بناءِ المجتمع وتنميتِه؛ حيثُ بلغَ عددُ الوظائفِ المقدّمةِ حتى الآن 326 وظيفة. وانطلاقاً من تأكيدِ الأهدافِ الاستراتيجية للجامعةِ وواجبِها تجاهَ المجتمع؛ فقَد فتَحَت أبوابهَا للخريجينِ من جميعِ الجامعاتِ السعوديةِ؛ للاستفادة من هذه الفعالية.

وكرم نائب أمير الرياض في نهاية الحفل الجهات الراعية لأسبوع المهنة الراعي الالماسي أرمكو السعودية والراعي البلاتيني مجموعة سامبا المالية وشركة الاتصالات السعودية وبنك الرياض والشركة السعودية للكهرباء والراعي الذهبي مصرف الراجحي والشركة السعودية (تحكم ) والراعي الفضي شركة نيارة المحدودة وشركة المراعي ورايباك وشركة الالكترونيات المتقدمة والراعي الإعلامي هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ثم توجه سموه لافتتاح المعرض المصاحب لأسبوع المهنة حيث قام سموه بقص شريط المعرض والتجول في أرجاء المعرض واستمع لشرح موجز عن ما يحتويه من اجنحة والشركات والمؤسسات المشاركة.

الرياض نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن جامعة الملك سعود حفل افتتاح أسبوع المهنة والخريج

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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نائب أمير الرياض يفتتح أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود‎
سبق

رعى نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز صباح اليوم الاثنين حفل افتتاح أسبوع المهنة والخريج والمعرض المصاحب الذي تقيمه جامعة الملك سعود خلال الفترة من 2- 7 / 6 / 1441 في بهو الجامعة بالدرعية للطلاب والطالبات.

وأكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اهتمامَ الجامعةِ بما أُتيحَ لها من إمكانياتٍ عالية، ودعمٍ سخيٍ من قِبلِ حكومة المملكة ممثلةً بخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانِ بنِ عبدِالعزيز وولي عهدِه الأمينِ صاحبَ السمو الملكي الأميرِ محمّدِ بنِ سلمانِ يحفظهما الله- وسعِيها الدؤوبِ إلى تحقيقِ أعلى مستوياتِ التطويرِ والبناءِ في برامجِها ومناهجِها لتسهمَ بفاعليةٍ كبيرةِ في تنميةِ الوطنِ وخدمةِ المجتمعِ بما يتوافق مع رؤية الوطن 2030.

وقال إن هذا الأسبوع يأتي مواكبةً لطموحِ الجامعةِ في تحقيقِ عددٍ من الأهدافِ أبرزها تهيئةُ الطلابِ والطالباتِ والخريجينِ والخريجاتِ لسوقِ العملِ، وتطلعاتِه.

وقال إن الجامعةُ حرصت على دعوةِ أكثر من 45 من شركاتِ ومؤسساتِ القطاعاتِ الحكوميةِ والخاصةِ؛ للمشاركةِ في عرضِ برامجِها التي تَتَطلبُ توفيرَ فرصَ عمل للخريجين، وتدريبَ طلابِ الجامعةِ على اكتساب القدراتِ المطلوبةِ. مساهمةً منها في بناءِ المجتمع وتنميتِه؛ حيثُ بلغَ عددُ الوظائفِ المقدّمةِ حتى الآن 326 وظيفة. وانطلاقاً من تأكيدِ الأهدافِ الاستراتيجية للجامعةِ وواجبِها تجاهَ المجتمع؛ فقَد فتَحَت أبوابهَا للخريجينِ من جميعِ الجامعاتِ السعوديةِ؛ للاستفادة من هذه الفعالية.

وكرم نائب أمير الرياض في نهاية الحفل الجهات الراعية لأسبوع المهنة الراعي الالماسي أرمكو السعودية والراعي البلاتيني مجموعة سامبا المالية وشركة الاتصالات السعودية وبنك الرياض والشركة السعودية للكهرباء والراعي الذهبي مصرف الراجحي والشركة السعودية (تحكم ) والراعي الفضي شركة نيارة المحدودة وشركة المراعي ورايباك وشركة الالكترونيات المتقدمة والراعي الإعلامي هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ثم توجه سموه لافتتاح المعرض المصاحب لأسبوع المهنة حيث قام سموه بقص شريط المعرض والتجول في أرجاء المعرض واستمع لشرح موجز عن ما يحتويه من اجنحة والشركات والمؤسسات المشاركة.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
09:42 PM

نائب أمير الرياض يفتتح أسبوع المهنة بجامعة الملك سعود‎

كرم الجهات الراعية وفي مقدمتها "أرمكو" و"الاتصالات السعودية "

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رعى نائب أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز صباح اليوم الاثنين حفل افتتاح أسبوع المهنة والخريج والمعرض المصاحب الذي تقيمه جامعة الملك سعود خلال الفترة من 2- 7 / 6 / 1441 في بهو الجامعة بالدرعية للطلاب والطالبات.

وأكد مدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر اهتمامَ الجامعةِ بما أُتيحَ لها من إمكانياتٍ عالية، ودعمٍ سخيٍ من قِبلِ حكومة المملكة ممثلةً بخادمِ الحرمينِ الشريفينِ الملكِ سلمانِ بنِ عبدِالعزيز وولي عهدِه الأمينِ صاحبَ السمو الملكي الأميرِ محمّدِ بنِ سلمانِ يحفظهما الله- وسعِيها الدؤوبِ إلى تحقيقِ أعلى مستوياتِ التطويرِ والبناءِ في برامجِها ومناهجِها لتسهمَ بفاعليةٍ كبيرةِ في تنميةِ الوطنِ وخدمةِ المجتمعِ بما يتوافق مع رؤية الوطن 2030.

وقال إن هذا الأسبوع يأتي مواكبةً لطموحِ الجامعةِ في تحقيقِ عددٍ من الأهدافِ أبرزها تهيئةُ الطلابِ والطالباتِ والخريجينِ والخريجاتِ لسوقِ العملِ، وتطلعاتِه.

وقال إن الجامعةُ حرصت على دعوةِ أكثر من 45 من شركاتِ ومؤسساتِ القطاعاتِ الحكوميةِ والخاصةِ؛ للمشاركةِ في عرضِ برامجِها التي تَتَطلبُ توفيرَ فرصَ عمل للخريجين، وتدريبَ طلابِ الجامعةِ على اكتساب القدراتِ المطلوبةِ. مساهمةً منها في بناءِ المجتمع وتنميتِه؛ حيثُ بلغَ عددُ الوظائفِ المقدّمةِ حتى الآن 326 وظيفة. وانطلاقاً من تأكيدِ الأهدافِ الاستراتيجية للجامعةِ وواجبِها تجاهَ المجتمع؛ فقَد فتَحَت أبوابهَا للخريجينِ من جميعِ الجامعاتِ السعوديةِ؛ للاستفادة من هذه الفعالية.

وكرم نائب أمير الرياض في نهاية الحفل الجهات الراعية لأسبوع المهنة الراعي الالماسي أرمكو السعودية والراعي البلاتيني مجموعة سامبا المالية وشركة الاتصالات السعودية وبنك الرياض والشركة السعودية للكهرباء والراعي الذهبي مصرف الراجحي والشركة السعودية (تحكم ) والراعي الفضي شركة نيارة المحدودة وشركة المراعي ورايباك وشركة الالكترونيات المتقدمة والراعي الإعلامي هيئة الإذاعة والتلفزيون.

ثم توجه سموه لافتتاح المعرض المصاحب لأسبوع المهنة حيث قام سموه بقص شريط المعرض والتجول في أرجاء المعرض واستمع لشرح موجز عن ما يحتويه من اجنحة والشركات والمؤسسات المشاركة.

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