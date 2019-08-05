بعد قرار رئيس الوزراء العراقي.. "الحشد" يحتج ويغلق طريق "الموصل أربيل"

عبدالمهدي أطلق عملية "داعش" وأمر بسحب المليشيات الموالية لإيران من نينوى

قامت عناصر من مليشيات الحشد الشعبي في العراق، بإغلاق الطريق بين الموصل وأربيل؛ احتجاجًا على قرار رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، سحب المليشيات من سهل نينوى.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، تزعم مليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران، أن سحبها من نينوى سيضر بالجهود الأمنية في المنطقة، وتقول: إن تنظيم "داعش" قد يستغل أي فراغ حتى يتسلل مجددًا.

وفي يوليو الماضي، أصدر رئيس وزراء العراق مرسومه، بعد أسبوعين من أول هجوم ضمن عدة هجمات، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنها، على قواعد عراقية تستضيف القوات الأمريكية، وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أمريكية.

وحمّل مسؤولون محليون الفصائلَ الشيعية المسلحة المسؤولية عن أحد هذه الهجمات، ولم يرد تعقيب من إيران.

وجاء في مرسوم رئيس الوزراء: "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، واستنادًا إلى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور؛ تَقرر ما يأتي: تعمل جميع قوات الحشد الشعبي كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة، وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة".

وتملك تلك الفصائل، المعروفة باسم قوات الحشد الشعبي، نفوذًا كبيرًا في السياسة العراقية.

يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي، أعلن اليوم انطلاق عملية عسكرية واسعة ضد داعش في ديالى ونينوى.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن انطلاق عمليات "إرادة النصر الثالثة" بمشاركة قوات الجيش العراقي، والتي تستهدف عناصر تنظيم "داعش" في محافظتي ديالى ونينوى".