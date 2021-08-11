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"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

ناقش عددًا من الموضوعات التي تهم أهالي المنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي في المنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي في المنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
12:06 PM

"أمير تبوك" يستقبل المواطنين في اللقاء الأسبوعي

ناقش عددًا من الموضوعات التي تهم أهالي المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي مساء أمس، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي في المنطقة.

وفي بداية الاستقبال رحّب أمير تبوك بالجميع، متناولًا في حديثه للمواطنين العديدَ من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات؛ سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يُديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بحضور وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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