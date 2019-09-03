النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمل": تسديد رسوم إلحاق 14711 مستفيداً بمراكز الرعاية النهارية الأهلية

ممّن سجّلوا في برنامج "تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة"

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها سدّدت رسوم إلحاق (14711) مستفيداً ومستفيدة بمراكز الرعاية النهارية الأهلية بمختلف مناطق المملكة، ممّن سجّلوا في برنامج "تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" وانطبقت عليهم الضوابط والشروط، ولفتت الوزارة إلى أن إمكانية النقل بين المراكز مازالت متاحة حتى الأسبوع الثاني من الدراسة.

وأضافت الوزارة، أنها حرصت خلال فترة التسجيل على توجيه المستفيدين إلى المقر التعليمي الأنسب لهم وفق ما تضمنته التقارير الطبية المعتمدة، حيث قامت الوزارة بتحويل (711) طالباً وطالبة إلى وزارة التعليم لارتفاع معدل الذكاء لديهم ويقعون ضمن فئات الاضطراب الفكري البسيط أو الفئات البينية.

وأبانت الوزارة إلى أن نسبة ممّن تمّ تسجيلهم في برنامج "تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" تجاوزت 145 % من الطاقة الاستيعابية للبرنامج، مبينةً أنها اعتمدت خلال فترة التسجيل عدداً من الإجراءات بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية البالغ عددها (193) مركزاً منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وتابعت: سعت الوزارة خلال الفترة الماضية، إلى فتح باب التقديم على البرنامج لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 20 شعبان 1440هـ، وانتهت في 22 ذو القعدة 1440هـ، تمّ خلالها الإعلان عن الخدمة بجميع قنوات التواصل المقروءة والمرئية للوصول إلى المستفيدين ممّن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ببرنامج الدعم.

وكلّفت الوزارة حينها 100 موظف وموظفة للتواصل بشكل مباشر مع أولياء أمور المستفيدين المنطبقة عليهم الشروط وتسجيلهم بشكل مباشر، كما دعت الوزارة ملاك المراكز بحث الملتحقين بالمراكز التابعة لهم للتسجيل خلال الفترة المحددة.

وثمّنت الوزارة لأولياء الأمور تعاونهم في إنجاح عملية التسجيل في البرنامج، ومتمنيةً لأبنائنا وبناتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة التوفيق في العام الدراسي الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمل": تسديد رسوم إلحاق 14711 مستفيداً بمراكز الرعاية النهارية الأهلية
سبق

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها سدّدت رسوم إلحاق (14711) مستفيداً ومستفيدة بمراكز الرعاية النهارية الأهلية بمختلف مناطق المملكة، ممّن سجّلوا في برنامج "تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" وانطبقت عليهم الضوابط والشروط، ولفتت الوزارة إلى أن إمكانية النقل بين المراكز مازالت متاحة حتى الأسبوع الثاني من الدراسة.

وأضافت الوزارة، أنها حرصت خلال فترة التسجيل على توجيه المستفيدين إلى المقر التعليمي الأنسب لهم وفق ما تضمنته التقارير الطبية المعتمدة، حيث قامت الوزارة بتحويل (711) طالباً وطالبة إلى وزارة التعليم لارتفاع معدل الذكاء لديهم ويقعون ضمن فئات الاضطراب الفكري البسيط أو الفئات البينية.

وأبانت الوزارة إلى أن نسبة ممّن تمّ تسجيلهم في برنامج "تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" تجاوزت 145 % من الطاقة الاستيعابية للبرنامج، مبينةً أنها اعتمدت خلال فترة التسجيل عدداً من الإجراءات بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية البالغ عددها (193) مركزاً منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وتابعت: سعت الوزارة خلال الفترة الماضية، إلى فتح باب التقديم على البرنامج لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 20 شعبان 1440هـ، وانتهت في 22 ذو القعدة 1440هـ، تمّ خلالها الإعلان عن الخدمة بجميع قنوات التواصل المقروءة والمرئية للوصول إلى المستفيدين ممّن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ببرنامج الدعم.

وكلّفت الوزارة حينها 100 موظف وموظفة للتواصل بشكل مباشر مع أولياء أمور المستفيدين المنطبقة عليهم الشروط وتسجيلهم بشكل مباشر، كما دعت الوزارة ملاك المراكز بحث الملتحقين بالمراكز التابعة لهم للتسجيل خلال الفترة المحددة.

وثمّنت الوزارة لأولياء الأمور تعاونهم في إنجاح عملية التسجيل في البرنامج، ومتمنيةً لأبنائنا وبناتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة التوفيق في العام الدراسي الجديد.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
11:41 AM

"العمل": تسديد رسوم إلحاق 14711 مستفيداً بمراكز الرعاية النهارية الأهلية

ممّن سجّلوا في برنامج "تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
230

قالت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إنها سدّدت رسوم إلحاق (14711) مستفيداً ومستفيدة بمراكز الرعاية النهارية الأهلية بمختلف مناطق المملكة، ممّن سجّلوا في برنامج "تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" وانطبقت عليهم الضوابط والشروط، ولفتت الوزارة إلى أن إمكانية النقل بين المراكز مازالت متاحة حتى الأسبوع الثاني من الدراسة.

وأضافت الوزارة، أنها حرصت خلال فترة التسجيل على توجيه المستفيدين إلى المقر التعليمي الأنسب لهم وفق ما تضمنته التقارير الطبية المعتمدة، حيث قامت الوزارة بتحويل (711) طالباً وطالبة إلى وزارة التعليم لارتفاع معدل الذكاء لديهم ويقعون ضمن فئات الاضطراب الفكري البسيط أو الفئات البينية.

وأبانت الوزارة إلى أن نسبة ممّن تمّ تسجيلهم في برنامج "تحمل الدولة رسوم تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة" تجاوزت 145 % من الطاقة الاستيعابية للبرنامج، مبينةً أنها اعتمدت خلال فترة التسجيل عدداً من الإجراءات بهدف التيسير على المستفيدين الراغبين في الالتحاق بمراكز الرعاية النهارية البالغ عددها (193) مركزاً منتشرة بمختلف مناطق المملكة.

وتابعت: سعت الوزارة خلال الفترة الماضية، إلى فتح باب التقديم على البرنامج لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 20 شعبان 1440هـ، وانتهت في 22 ذو القعدة 1440هـ، تمّ خلالها الإعلان عن الخدمة بجميع قنوات التواصل المقروءة والمرئية للوصول إلى المستفيدين ممّن تنطبق عليهم شروط الالتحاق ببرنامج الدعم.

وكلّفت الوزارة حينها 100 موظف وموظفة للتواصل بشكل مباشر مع أولياء أمور المستفيدين المنطبقة عليهم الشروط وتسجيلهم بشكل مباشر، كما دعت الوزارة ملاك المراكز بحث الملتحقين بالمراكز التابعة لهم للتسجيل خلال الفترة المحددة.

وثمّنت الوزارة لأولياء الأمور تعاونهم في إنجاح عملية التسجيل في البرنامج، ومتمنيةً لأبنائنا وبناتنا من الأشخاص ذوي الإعاقة التوفيق في العام الدراسي الجديد.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,823
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,386
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,324
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,686

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة