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"موسم العيد" يقدِّم أكثر من نصف مليون هدية في كل أنحاء السعودية

في بادرة هي الأولى من نوعها.. وشملت هدايا تذكارية وألعابًا للأطفال

قدَّم "موسم العيد" في بادرة هي الأولى من نوعها أكبر عدد من الهدايا لرواد العيد في جميع أنحاء السعودية، بلغ عددها أكثر من نصف مليون هدية، شملت هدايا تذكارية متنوعة، وألعابًا للأطفال بمختلف الأعمار، وغيرها.. وتم توزيعها في مدن العيد ومواقع الفعاليات والمراكز التجارية في "هذا العيد" الذي ينطلق لأول مرة تحت مظلة "مواسم السعودية" بهوية موحدة وشاملة، تم تصميمها بطريقة إبداعية لإعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد في كل مناطق السعودية.

وتعد هذه الهدايا بادرة نوعية غير مسبوقة، تسعى لترسيخ بصمة خاصة، ترتبط بذكرى "هذا العيد"، خاصة لدى الأطفال، وكذلك لجميع أفراد العائلة.. وهي أحد مظاهر الفرح التي حرص على نشرها "موسم العيد"، إضافة إلى أكثر من ٩٠٠ عرض وما يزيد على ٣٠٠ فعالية، توزعت في كل أرجاء السعودية عبر مسارات عمل عدة، شملت تعزيز "اللمة والفرحة، والبهجة والسعادة، والمتعة والاحتفال".. كما ضمت العديد من الفعاليات التي تُقام لأول مرة بالمنطقة، مثل العروض الترفيهية العالمية، وعروض السيرك الشهيرة، إضافة للمسرحيات والعروض الموسيقية والألعاب النارية ومدن العيد.. وغيرها الكثير.

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"موسم العيد" يقدِّم أكثر من نصف مليون هدية في كل أنحاء السعودية
سبق

قدَّم "موسم العيد" في بادرة هي الأولى من نوعها أكبر عدد من الهدايا لرواد العيد في جميع أنحاء السعودية، بلغ عددها أكثر من نصف مليون هدية، شملت هدايا تذكارية متنوعة، وألعابًا للأطفال بمختلف الأعمار، وغيرها.. وتم توزيعها في مدن العيد ومواقع الفعاليات والمراكز التجارية في "هذا العيد" الذي ينطلق لأول مرة تحت مظلة "مواسم السعودية" بهوية موحدة وشاملة، تم تصميمها بطريقة إبداعية لإعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد في كل مناطق السعودية.

وتعد هذه الهدايا بادرة نوعية غير مسبوقة، تسعى لترسيخ بصمة خاصة، ترتبط بذكرى "هذا العيد"، خاصة لدى الأطفال، وكذلك لجميع أفراد العائلة.. وهي أحد مظاهر الفرح التي حرص على نشرها "موسم العيد"، إضافة إلى أكثر من ٩٠٠ عرض وما يزيد على ٣٠٠ فعالية، توزعت في كل أرجاء السعودية عبر مسارات عمل عدة، شملت تعزيز "اللمة والفرحة، والبهجة والسعادة، والمتعة والاحتفال".. كما ضمت العديد من الفعاليات التي تُقام لأول مرة بالمنطقة، مثل العروض الترفيهية العالمية، وعروض السيرك الشهيرة، إضافة للمسرحيات والعروض الموسيقية والألعاب النارية ومدن العيد.. وغيرها الكثير.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
01:49 AM

"موسم العيد" يقدِّم أكثر من نصف مليون هدية في كل أنحاء السعودية

في بادرة هي الأولى من نوعها.. وشملت هدايا تذكارية وألعابًا للأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,659

قدَّم "موسم العيد" في بادرة هي الأولى من نوعها أكبر عدد من الهدايا لرواد العيد في جميع أنحاء السعودية، بلغ عددها أكثر من نصف مليون هدية، شملت هدايا تذكارية متنوعة، وألعابًا للأطفال بمختلف الأعمار، وغيرها.. وتم توزيعها في مدن العيد ومواقع الفعاليات والمراكز التجارية في "هذا العيد" الذي ينطلق لأول مرة تحت مظلة "مواسم السعودية" بهوية موحدة وشاملة، تم تصميمها بطريقة إبداعية لإعادة البهجة والسعادة الخاصة بالعيد في كل مناطق السعودية.

وتعد هذه الهدايا بادرة نوعية غير مسبوقة، تسعى لترسيخ بصمة خاصة، ترتبط بذكرى "هذا العيد"، خاصة لدى الأطفال، وكذلك لجميع أفراد العائلة.. وهي أحد مظاهر الفرح التي حرص على نشرها "موسم العيد"، إضافة إلى أكثر من ٩٠٠ عرض وما يزيد على ٣٠٠ فعالية، توزعت في كل أرجاء السعودية عبر مسارات عمل عدة، شملت تعزيز "اللمة والفرحة، والبهجة والسعادة، والمتعة والاحتفال".. كما ضمت العديد من الفعاليات التي تُقام لأول مرة بالمنطقة، مثل العروض الترفيهية العالمية، وعروض السيرك الشهيرة، إضافة للمسرحيات والعروض الموسيقية والألعاب النارية ومدن العيد.. وغيرها الكثير.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,338
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,169
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,299
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,955

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