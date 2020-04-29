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"وآتينا ثمود الناقة مبصرة".. المعنى الحقيقي لكلمة "مبصرة"

"القرطبي" يرى أن المقصود هو مدى وضوح الآية وعدم اللبس فيها

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 59 من سورة الأسراء يقول الرب تبارك وتعالى: {وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْاياتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً"، ويفهم البعض "مبصرة" من البصر، والصحيح أي أعطينا قوم صالح الناقة آية واضحة بيّنة لا لبس فيها، وليس المراد أن للناقة بصراً تبصر به، وإن كان لها ذلك، قال القرطبي: "فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة، ولا يدري بماذا ظلموا، وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم، فهذا من الحذف والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير".

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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"وآتينا ثمود الناقة مبصرة".. المعنى الحقيقي لكلمة "مبصرة"
سبق

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 59 من سورة الأسراء يقول الرب تبارك وتعالى: {وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْاياتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً"، ويفهم البعض "مبصرة" من البصر، والصحيح أي أعطينا قوم صالح الناقة آية واضحة بيّنة لا لبس فيها، وليس المراد أن للناقة بصراً تبصر به، وإن كان لها ذلك، قال القرطبي: "فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة، ولا يدري بماذا ظلموا، وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم، فهذا من الحذف والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير".

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

29 إبريل 2020 - 6 رمضان 1441
05:32 PM

"وآتينا ثمود الناقة مبصرة".. المعنى الحقيقي لكلمة "مبصرة"

"القرطبي" يرى أن المقصود هو مدى وضوح الآية وعدم اللبس فيها

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عيسى الحربي - الرياض
4
3,546

يمر القارئ المتدبر لكلام الرحمن بكلمات يختلف ظاهرها الدارج لغويّاً بين الناس عن معناها المقصود بها، وهو من سحر البيان وعجائب التبيان، وخلال شهر رمضان ستسلط "سبق" الضوء على هذه الكلمات التي قد تُفهم خطأً، وسيتم عرض بعض الآيات لتوضيح معناها؛ وكشف شيء من الإعجاز القرآني.

ففي الآية 59 من سورة الأسراء يقول الرب تبارك وتعالى: {وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِالْاياتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآياتِ إِلَّا تَخْوِيفاً"، ويفهم البعض "مبصرة" من البصر، والصحيح أي أعطينا قوم صالح الناقة آية واضحة بيّنة لا لبس فيها، وليس المراد أن للناقة بصراً تبصر به، وإن كان لها ذلك، قال القرطبي: "فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت مبصرة، ولا يدري بماذا ظلموا، وأنهم ظلموا غيرهم وأنفسهم، فهذا من الحذف والإضمار، وأمثال هذا في القرآن كثير".

يشار إلى أن مصدر معاني الكلمات هو كتاب "أكثر من 200 كلمة قرآنية قد تُفهم خطأ"، الذي أعده الشيخ عبدالمجيد بن إبراهيم السنيد، وقدمه القاضي الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد عضو مجلس الشورى.

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